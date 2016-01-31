به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعدازظهر یکشنبه در نشستی با اعضای کمیته های ستاد دهه فجر استان سمنان با بیان اینکه باید جوانان و نوجوانان در جریان پیشرفت‌های کشور قرار گیرند، گفت: باید نسل جدید جامعه را با تحولات انقلاب به‌خوبی آشنا کرد.

وی با تاکید بر اینکه وحدت، رضایت مردمی و ولایت فقیه عامل اصلی حفظ و تداوم انقلاب اسلامی است، گفت: مسئولان استان سمنان نیز با خدمت به مردم به دنبال ایجاد رضایتمندی در آنها باشند.

برنامه های دهه فجر با محوریت مردم برگزار شود

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در ایام شروع انقلاب، هرگز تصور نمی شد که روزگاری از خاندان سلطنتی پهلوی در ایران خبری نباشد ولی این آرزو به خواست خداوند و رهبری امام خمینی (ره) و مجاهدت های مردم محقق شد.

آیت الله شاهچراغی با تقدیر از زحمات ستاد بزرگداشت دهه فجر و کمیته های مختلف آن عنوان کرد: برنامه های مختلفی که در این ایام در نظر گرفته شده به مردم ابلاغ شود تا در جریان آن قرار گیرند و زحماتی که برای اجرای این برنامه ها کشیده شده به هدر نرود.

وی افزود: برنامه های ایام دهه فجر خاصیت بصیرت افزایی داشته باشد و جوانان و نسل جدید را با حقایق انقلاب اسلامی آشنا کند.

ایام الله دهه فجر یادآور مجاهدت های مردم انقلابی ایران

امام جمعه شهر سمنان به دستاوردهای گوناگون انقلاب اسلامی ایران در زمینه های مختلف اشاره داشت و افزود: با تشریح این دستاوردها در ایّام الله دهه فجر و ایجاد امید و نشاط در جامعه شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم بود.

آیت الله شاهچراغی برنامه ریزی برای اجرای برنامه های بزرگداشت دهه فجر را مورد تاکید قرار داد و گفت: این برنامه ریزی باید بلندمدت باشد و اختصاص به چند روز نباشد ودر طی سال ادامه دار باشد.

به گفته وی ایام الله دهه فجر یادآور مجاهدت و زحمات مردم انقلابی ایران و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و بر همه ما وظیفه است تا یاد و خاطره آن روزها را گرامی بداریم.

اقتصاد مقاومتی عملی شود

امام جمعه سمنان بر اقتصاد مقاومتی و عملی شدن آن تاکید کرد وگفت: مشکلات در جامعه زیاد است و مشکل اقتصادی نیز یکی از آن ها است که راه حل آن، خواسته مقام معظم رهبری و همان اقتصاد مقاومتی است.

آیت الله شاهچراغی خواستار فراهم آوردن زمینه حضور خیّران و سرمایه گذاران برای حل این مشکلات شد.

وی، ولایت را محور وحدت در کشور عنوان کرد و گفت: این نظام با رهبری مقام معظم رهبری به دست حضرت ولی عصر (عج) سپرده خواهد شد.

افتتاح ۴۱۶ پروژه استان سمنان همزمان با ایام الله دهه فجر

استاندار سمنان نیز در این نشست از افتتاح ۴۱۶ پروژه این استان همزمان با ایام الله دهه فجر خبرداد و گفت: این پروژه ها با اعتبار ۴۶۱ میلیارد و ۴۵۱ میلیون و۴۰۰ هزار تومان به بهره برداری می رسند.

محمدرضا خباز ضمن بیان اینکه با افتتاح این پروژه ها برای ۷۷۴ نفر اشتغال ایجاد می شود، افزود: در شهرستان سمنان۵۸ پروژه، میامی۳۷ پروژه، دامغان ۴۴ پروژه، شاهرود۱۱۱ پروژه، سرخه ۳۶ پروژه، گرمسار ۷۱ پروژه، آرادان ۱۲ پروژه، مهدیشهر۳۳ پروژه و سطح استان ۱۴ پروژه افتتاح خواهند شد.

وی با اشاره به کاهش هشت مورد پروژه قابل افتتاح سالجاری نسبت به سال قبل اظهار داشت: از نظر میزان اعتبارات پروژه های دهه فجر امسال نسبت به پارسال ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش داشته اند.

ضرورت اطلاع رسانی خدمات نظام در ایام الله دهه فجر

مقام عالی دولت دراستان سمنان با تاکید بر اطلاع رسانی خدمات نظام در ایام الله دهه فجر به مردم وبه ویژه خانواده شهداء، اضافه کرد: مردم در پیروزی انقلاب اسلامی با تاسی گرفتن و توجه به فرمان امام خمینی(ره) علت اصلی محسوب می شوند.

خباز با بیان اینکه تمام ارائه خدمات مسئولان در جهت و مسیر خدمت به مردم است، افزود: گره گشایی و رفع مشکلات مردم هدف و ماموریت اصلی مسئولان نظام است.

وی با بیان اینکه خدمات نظام باید به اطلاع مردم برسد، گفت: مردم می خواهند بدانند از زمان انقلاب تا کنون چه اقداماتی صورت گرفته است و ما باید خدمات نظام را به اطلاع ایشان برسانیم.

مسیر شهادت را دنبال می کنیم

استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه برای این نظام هزینه های زیادی داده شده است، گفت: خانواده های شهدا، عزیزان خود را تقدیم این نظام کردند و تقدیم شهدا در زمان حال نیز ادامه دارد و ما مفتخریم که مسیر شهادت را دنبال می کنیم.

خباز با اشاره به اینکه نظام اسلامی به عمران و آبادانی توجه ویژه دارد، افزود: آبروی ما از نظام است و هرچه داریم باید برای مردم و این کشور گذاشت.

وی همچنین تصریح کرد: قطار پیشرفت انقلاب با وجود تحریم ها و ستم های استکباران جمهوری اسلامی از حرکت نایستاد و با رهنمودهای رهبری به سرعت رو به جلو حرکت می کند.

بصیرت افزایی رویکرد اصلی برنامه های دهه فجر

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست رویکرد کلی این ستاد را بصیرت افزایی، امید آفرینی وهمدلی وهمزبانی عنوان کرد.

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری با بیان اینکه امسال نیز استان سمنان با برگزاری برنامه های مختلف به استقبال جشن شکوهمند انقلاب اسلامی خواهد رفت گفت: برنامه های ایام الله دهه فجر از امشب در استان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همانند سال های قبل فضای شادابی و امید بخشی در برنامه ها مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: آرمان های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی باید برای نسل های بعد از انقلاب نیز کاملا تشریح شود تا آنها نیز از نفس انقلاب در حکومت جمهوری اسلامی آگاهی یابند.

تشکیل کمیته های ۲۰ گانه برای اجرای برنامه ایام الله دهه فجر استان سمنان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه از تشکیل کمیته های ۲۰ گانه برای اجرای برنامه ایام الله دهه فجر دراین استان خبرداد و افزود: این کمیته ها در زمینه های مختلف و با هدف برنامه ریزی و هدایت ویژه برنامه های بزرگداشت دهه فجر و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

به گفته قندهاری، بیان اندیشه‌ های سیاسی امام (ره)، بیان نقش ولایت‌فقیه در حکومت اسلامی، بیان ماهیت انقلاب اسلامی و تقویت خودباوری و یادآوری پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از مهم‌ترین اهداف برگزاری برنامه‌های ایام‌الله دهه مبارک فجر است.

وی نقطه درخشان پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عظمت حضور مردم در پشتیبانی مسئولان و اقدام رو به جلو در مسیر توسعه و پیشرفت واقعی بیان کرد.