۸۵ درصدآب موردنیازکشاورزی زنجان ازمنابع آب زیرزمینی تأمین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمید نیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در بخش تحویل حجمی آب زیرزمینی در حال حاضر تعداد هزار و ۸۰ حلقه چاه کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند آب و برق و ۸۵ حلقه چاه صنعتی به کنتور حجمی باقابلیت قرائت از راه دور مجهز شده است.
وی اظهار کرد: تعداد ۹۴۵ دستگاه کنتور تأمین اعتبارشده و در اختیار مشترکین قرارگرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان گفت در این راستا ۱۳۵ دستگاه کنتور دیگر در سال گذشته بر روی چاههای کشاورزی نصبشده است.
حمید نیا تأکید کرد: از ۹ هزار و ۲۳۵ حلقه چاه کشاورزی مجاز حدود ۵ هزار حلقه برقی است که باید به کنتور هوشمند مجهز شوند که تا پایان سال جاری هزار حلقه هوشمند میشود.
وی افزود: بیش از ۸۵ درصد آب موردنیاز کشاورزی استان زنجان از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود بنابراین باید در مصرف بهینه آب مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان به برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی که پیامدهایی را به دنبال دارد، اشاره کرد و گفت: تخلیه منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب، نشست زمین، ایجاد فرو چالهها و نابودی آبخوانها، شور شدن آب چاهها و از بین رفتن درختان و خاکم و محیطی زیست از پیامدهای برداشت بیرویه از برداشت آب زیرزمینی است.
حمید نیا افزود: ۸۹.۴۳ صدم درصد مصرف آب استان زنجان در بخش کشاورزی است که باید کشاورزان نسبت به آبیاری مزارع خود از آبیاری نوین استفاده کنند.
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