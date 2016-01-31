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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۰۰

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

تقویت مشارکت پذیری برنامه های جشن انقلاب یک ضرورت است

تقویت مشارکت پذیری برنامه های جشن انقلاب یک ضرورت است

یاسوج _ استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: تقویت مشارکت پذیری و مردمی کردن برنامه های جشن انقلاب ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بر تبیین دستاوردهای انقلاب برای نسل جوان تاکید کرد و افزود: تبیین دستاوردهای فرهنگی و پیامهای انسان ساز انقلاب اسلامی برای نسل جوان یک اصل مهم است که باید همواره مورد توجه قرار بگیرد.

خادمی با تاکید بر آگاه سازی جامعه نسبت به دستاوردهای عمرانی محتوایی، و عملکردی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه فجرفرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کشور و تقویت خودباوری در جامعه است.

استاندار تصریح کرد: نشر دستاوردهای عمیق فرهنگی انقلاب در دهه فجر یکی از مهمترین وظایف مسئولان است.

خادمی خود اتکایی، توانمندسازی، استقلال، مشارکت و خودباوری را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی عنوان کرد که باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: سهم بزرگی از شکل گیری انقلاب و ایجاد اقتدار، عزت و توسعه کشور مربوط به فعالیت های مردمی است و یاری گرفتن از مردم، واگذاری امور به آنها و مشارکت در مناسبتهای مختلف فرهنگی و تاریخی اولویتی است که باید به آن پرداخته شود.

خادمی با اشاره به ویژه برنامه های دهه فجر گفت: مردم خود باید بانی، متولی و مجری  برنامه ها و جشن های دهه فجر باشند چرا که مردم به خوبی می توانند برنامه های جشن انقلاب را با ترکیب و محتوای بهتر برگزار کنند.

استاندار افزود: حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم ۲۲ بهمن نشان از علاقه مردم به انقلاب اسلامی است و

مردم از صمیم قلب و با تمام وجود این انقلاب و نظام را دوست دارند به ولایت عشق می ورزند و پایبند به آرمان ها و مدافع آن و دستاوردهای آن هستند.

کد مطلب 3038492

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