وزیر دفاع درگذشت فرمانده سابق ارتش را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی درگذشت امیر سرلشکر محمد سلیمی را تسلیت گفت.

متن پیام سردار دهقان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

خبر درگذشت سرباز فداکار ولایت، یار امام راحل عظیم الشأن (ره) و مشاور امین فرماندهی معظم کل قوا، اسوه مجاهدان راه حق و نیروهای مسلح پرافتخار جمهوری اسلامی امیر سرافراز مرحوم

سرلشکر محمد سلیمی موجب اندوه فراوان گردید.

بی شک سابقه درخشان مجاهدت های خالصانه آن مرحوم در دوران دفاع مقدس به ویژه خدمات ارزنده و ماندگار ایشان در سمت وزیر دفاع و فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در یاد و خاطره ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی باقی خواهد ماند.

اینجانب درگذشت آن فقید سعید را به محضر فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مسلح و خانواده مکرم ایشان تسلیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده رضوان الهی و

همنشینی با یاران شهیدش و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می کنم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان

