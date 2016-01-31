۲۳ پروژه مدرسه سازی در آذربایجان غربی آماده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز اسمعیل زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های دهه فجر این اداره کل با بیان اینکه این طرح ها شامل ۱۴۲ کلاس درس است افزود:برای بهرهبرداری رسیدن این پروژهها ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه یک باب سالن ورزشی با زیربنای ۲۲ هزار و ۳۱۸ مترمربع نیز همزمان با دهه فجر به بهرهبرداری میرسد اظهارداشت:سیستم گرمایشی ۲۵۵ مدرسه با یک هزار و ۲۵۸ کلاس درس با اعتبار ۸۹ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال از دیگر پروژههایی است که دهه فجر امسال تحویل داده میشود.
اسمعیل زاده با اشاره به اجرای طرحهای مقاوم و ایمن سازی مدارس در استان اعلام کرد: دهه فجر امسال ۱۶۹ کلاس درس با زیربنای ۱۳ هزار و ۲۲۴ مترمربع و با اعتبار چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری میرسد.
اسمعیل زاده به پروژههای آماده کلنگزنی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی امسال همزمان با دهه فجر ۱۶ مدرسه را در شهرهای مختلف استان با برآورد اعتبار ۲۵ میلیارد تومان کلنگزنی خواهد کرد.
وی ادامه داد: از این پروژهها نیز سه مدرسه ۱۵ کلاسه در کنار مساکن مهر کلنگزنی میشود که در این خصوص اداره کل راه و شهرسازی استان در حد اسکلت و سقف پروژه را پیش خواهد برد.
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