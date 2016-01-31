استفاده از دستبند الکترونیک از فردا در کشور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید حوالی‌ شهریاری روز یکشنبه با حضور در جمع کارکنان دادگستری و قضات استان قزوین در جریان روند واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی قرار گرفت.

شهریاری هنگام بازدید از دفتر الکترونیک قضات استان و واحد خدمات قضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کاهش تصدی گری در دستگاه قضا گفت: تا پایان امسال ۲۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دفاتر خدمات الکترونیکی برای ثبت و پیگیری دادخواست مردم راه‌‌اندازی شده است، افزود: ایده راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قوه ‌قضائیه از سه سال گذشته در دستگاه قضا کلید خورده است.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص دریافت استعلام برای پاسخگویی به داوطلبان حضور در مجالس خبرگان و شورای اسلامی تصریح کرد: بالغ بر دو میلیون و ۳۰۰ هزار استعلام در خصوص ویژگی اشخاصی که داوطلب مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی بودند از سیستم سجلی کیفری استخراج و به دادستانی ارسال شده تا اظهار نظر لازم در مورد آنها صورت گیرد.

شهریاری بیان کرد: درخصوص واگذاری تصدی گری در حوزه قضایی به بخش خصوصی در حال حاضر بیش از ۱۰۰ دفتر الکترونیک قضایی به بخش خصوصی واگذار شده که ثبت دادخواست و مراحل ابتدایی ثبت و ضبط الکترونیکی پرونده ها را انجام می دهند و به صورت الکترونیکی اطلاع رسانی می شود که خدمت بزرگی در دستگاه قضایی توسط بخش خصوصی شکل گرفته تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم.

وی افزود: در خصوص ابلاغ الکترونیکی آیین نامه آن نوشته شده و در مدت دو ماه آینده تصویب می شود که اقدامات اولیه انجام شده است و کار اجرایی به صورت پایلوت انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص دستبند الکترونیک هم اظهارداشت: طرح پایلوت در حد ۱۰ حکم قضایی از فردا در تهران کلید می خورد.

شهریاری بیان کرد: بعد از اجرایی شدن دستبند الکترونیکی در تهران این طرح در سایر دستگاههای قضایی استانها نیز اجرا می شود.

وی گفت: در حال حاضر دو حکم قضایی داریم در حبس در محدوده معین که افراد دستبند زده شده و از زندان خارج می شوند و طبق حکم قضایی تا مدتی که حکم صادر شده دستبند الکترونیکی دارند و باید از محدوده ای که قاضی تعیین کرده خارج نشوند.

شهریاری تصریح کرد: این افراد توسط اتاق الکترونیکی رصد می شوند و به صورت لحظه ای زیر نظر هستند که اگر از محدوده خارج شوند بلافاصله به قاضی اعلام شده و اقدام لازم صورت می گیرد.

وی گفت: این حبس الکترونیکی برای افرادی که جرایم پنجم تا هشتم را دارند اجرا می شود البته با نظر قاضی است و گاهی قاضی با تخفیف می تواند این حکم را برای برخی مجرمان تعیین کند.

شهریاری یادآورشد: این طرح مزایای زیادی دارد و به کاهش آمار زندانی هم کمک می کند و افرادی که به هر دلیل قاضی پرونده تشخیص می دهد زندان مناسب آنها نیست می توانند مشمول این طرح قرار گیرند.