تکمیل پارک موزه مازندران نیازمند ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی عصر یکشنبه در جلسه فرهنگی، اجتماعی و رسانهای دفاع مقدس مازندران با توجه به اینکه اعتبار و بودجه مقداری از اقدامات را حل میکند، اظهار داشت: برای تهیه و تدوین فیلم، مستند، کتاب و داستان کوتاه استانداری و سپاه همکاری و حمایت کردهاند و تا سال جدید ۳۰ کتاب مشارکتی، حمایتی و برنامهای تحویل استان داده میشود.
وی با اشاره به تدوین بیش از ۱۰۰ کتاب فاخر و برنامهای در استان که در حال انجام است، تصریح کرد: با تأمین بودجه این تعداد کتاب با موضوع خاطرات مردم، انقلاب اسلامی، مبارزین سیاسی قبل از انقلاب چاپ میشود.
سردار ملکی به در حال تهیه و چاپ کتاب نقش مردم مازندران در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: با تأمین اعتبار کتابهای مشارکتی و برنامهای به چاپ میرسد.
وی با اشاره دغدغه در تولید فیلم، اذعان داشت: باید خردهفرهنگها با شکلهای مختلف در جامعه انتقال داده شود.
مدیرکل بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس مازندران از جمعآوری ۷۰ مستند از سرداران و امیران مازندرانی توسط یک غیربومی خبر داد و بیان کرد: دولت خواستار تدوین کتاب نقش دولت در دفاع مقدس شد.
وی در خصوص برنامههای مربوط به فعالیت فرهنگی، هنری و تبلیغی با موضوع دفاع مقدس گفت: برای تکمیل طرح تدوین نقش استان در دفاع مقدس و تدوین ۵۲ کتاب نیاز به ۳۳۶ میلیون تومان اعتبار نیاز است.
وی در خصوص برگزاری جشنوارههای مختلف با موضوع دفاع مقدس گفت: در این زمینه نیاز به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار و برای حمایت از تألیف، چاپ و خرید آثار ادبی به ۵۴۰ میلیون تومان، برای برگزاری کارگاه آموزشی، حمایت از انجمنهای ادبی، جلسات نقد و بررسیهای آثار ادبی نیاز به ۲۶ میلیون تومان اعتبارداریم.
ملکی گفت: همچنین در خصوص حمایت از تولید و ساخت فیلم مستند و داستانی، نمایشهای هنری، هنرهای تجسمی و تولید موسیقی با محوریت زندگی سرداران و امیران شهید وزنان شهید نیاز به ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.
وی بیان کرد: برای تولید بازیهای رایانهای، انجام تبلیغات محیطی، برگزاری مراسم ویژه استانی و حمایت از نشریات نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.
سردار ملکی به نیاز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرایی شدن تفاهمنامه در سال آینده اشاره کرد و در خصوص تکمیل پارک موزه دفاع مقدس مازندران گفت: برای تکمیل پارک موزه نیاز به ۳۲ میلیارد تومان اعتبار دارد و شهرداری برای محوطهسازی آنکه ۶۲ هکتار است ۶.۵ میلیارد تومان هزینه میکند.
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