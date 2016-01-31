سفر تریلی سیار نمایش کانون پرورش فکری به استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان، مهدی جمال ضمن تبریک فرا رسیدن سی و هفتمین بهار انقلاب، اظهار داشت: تریلی سیار کانون قدیمی‌ترین تریلی سیار نمایش در ایران است که از سال ۱۳۵۳ به سفارش کانون پرورش فکری در آلمان ساخته شده و از آن زمان تاکنون به فعالیت‌های هنری خود در اجرای نمایش برای کودکان و نوجوانان ادامه داده ‌است.

وی، هدف از دعوت تریلی سیار نمایش کانون به استان سمنان را ایجاد محیط شاد و دلنشین برای کودکان و آشنایی با محیط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: تریلی سیار در هفت شهر شامل گرمسار، مهدی‌شهر، سرخه، سمنان، دامغان، شاهرود و میامی با هشت اجرا ۱۵ لغایت ۱۸ بهمن‌ماه میهمان کودکان این دیار خواهد بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان سمنان ادامه داد: گروه هنرمندان تریلی سیار نمایش کانون به سرپرستی حسین اسدپور، نمایش «تکه زمینی به اندازه‌ پوست گاو» را به نویسندگی و کارگردانی محسن صفری اجرا خواهند کرد.

جمال همچنین عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده صبح روز پنج‌شنبه ۱۵بهمن‌ماه تریلی سیار نمایش، کار خود را در پارک شیلات گرمسار آغاز خواهد کرد و در پی آن با حرکت به سمت سمنان عصر همان‌روز در پارک آبشار مهدی‌شهر به اجرای نمایش خواهد پرداخت و ساعت ۱۸ با ورود به سرخه در فرهنگسرای باران میهمان کودکان این شهر خواهد شد.

جمال در ادامه با تأکید بر اینکه تماشای این نمایش برای عموم آزاد است، اضافه کرد: روز جمعه ۱۶ بهمن‌ماه، کودکان شهرستان سمنان در دو نوبت صبح ساعت ۹ در مسکن مهر و و ساعت ۱۵ در پارک کودک واقع در ابتدای بلوار هلال‌احمر به اجرای نمایش خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه روز شنبه ۱۷ بهمن‌ماه نیز تریلی سیار کانون، رهسپار دامغان می‌شود، اضافه کرد: ساعت ۹ میهمان کودکان جاده سلامت خواهد بود و پس از آن به مقصد شاهرود حرکت کرده تا ساعت ۱۵ خود را به کودکانی که در شهر بازی به انتظار نشسته‌اند، برساند.

جمال خاطرنشان کرد: روز یکشنبه تریلی سیار در ایستگاه پایانی ساعت ۹ صبح برای کودکان میامی به اجرای نمایش خواهد پرداخت.

در نمایش «تکه زمینی به اندازهی پوست گاو»، حاکمی می خواهد به روستایی خوش آب و هوا حمله کند و آن را به تصرف خود درآورد که حاکم برای امتحان اهالی روستا یک مسابقه برگزار می‌کند و در آن پیر و بزرگ روستا باید به سؤال مسابقه پاسخ دهند که این مسأله، خود ماجراهایی را به وجود می‌آورد.

این نمایش از تازه‌ترین تولیدات مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه کتاب، تئاتر و مدرسه است که سال‌ها در کتاب درسی مقطع پنجم ابتدایی مورد مطالعه کودکان بوده‌است.

طبق گفته کارگردان این اثر هنری، هدف از اجرای این نمایش گوشزد به این موضوع است که عقل و درایت همیشه در نزد بزرگان نیست، به کودکان و نوجوانان نیز باید اطمینان کرد تا آن‌ها هم بتوانند آینده سرزمین خودشان را رقم بزنند.