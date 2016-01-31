گشایش ۵ مرکز اجتماعی و اشتغالزایی ویژه بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه احمدی خواه با اشاره به تجهیز مجموعه های شهربانو در منطقه گفت: ۲ مجموعه شهربانو شماره یک در خیابان دماوند و شهربانو شماره۲ در خیابان مرودشت با امکانات مناسب با هدف ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای بانوان به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه از راه اندازی دومین مرکز مهارت آموزی کوثر خبر داد و گفت: دومین مرکز اشتغالزایی و مهارت آموزی در خیابان بهار برای بانوان منطقه با هدف تحکیم خانواده راه اندازی شده است و زنان سرپرست خانوار و فرزندان جویای کار آنها با کسب مهارت رایگان می توانند تولیدات خود را به فروش برسانند.

احمدی خواه یادآور شد: اداره بانوان منطقه ۷ به عنوان مرکز اصلی دبیرخانه مد و لباس اسلامی و مرکز مشاوره ازدواج در ۲۰ بهمن در منطقه افتتاح می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بورس لباس بانوان در منطقه قرار دارد، خاطرنشان کرد: منطقه ۷ به عنوان مرکز آزمایشی کارگروه مد و لباس اسلامی برای استانداردسازی راه اندازی می شود.