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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۵۷

در منطقه ۷صورت گرفت؛

گشایش ۵ مرکز اجتماعی و اشتغالزایی ویژه بانوان

گشایش ۵ مرکز اجتماعی و اشتغالزایی ویژه بانوان

رئیس اداره بانوان شهرداری منطقه۷ گفت: همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۵ مرکز فرهنگی، اجتماعی و مشاوره اشتغالزایی ویژه بانوان در منطقه ۷ افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه احمدی خواه با اشاره به تجهیز مجموعه های شهربانو در منطقه گفت: ۲ مجموعه شهربانو شماره یک در خیابان دماوند و شهربانو شماره۲ در خیابان مرودشت با امکانات مناسب با هدف ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای بانوان به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه از راه اندازی دومین مرکز مهارت آموزی کوثر خبر داد و گفت: دومین مرکز اشتغالزایی و مهارت آموزی در خیابان بهار برای بانوان منطقه با هدف تحکیم خانواده راه اندازی شده است و زنان سرپرست خانوار و فرزندان جویای کار آنها با کسب مهارت رایگان می توانند تولیدات خود را به فروش برسانند.

احمدی خواه یادآور شد: اداره بانوان منطقه ۷ به عنوان مرکز اصلی دبیرخانه مد و لباس اسلامی و مرکز مشاوره ازدواج در ۲۰ بهمن در منطقه افتتاح می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بورس لباس بانوان در منطقه قرار دارد، خاطرنشان کرد: منطقه ۷ به عنوان مرکز آزمایشی کارگروه مد و لباس اسلامی برای استانداردسازی  راه اندازی می شود.

کد مطلب 3038514
سیامک صدیقی

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