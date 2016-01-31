به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تاجیک مدیر شبکه مستند و ابوالقاسم ناصری مدیر گروه تولید این شبکه از محمود فلاح تهیه کننده تلویزیون که چندی است در بیمارستان آتیه بستری شده است، عیادت کردند.

مدیر شبکه مستند با اشاره به تلاش های این تهیه کننده با سابقه تلویزیونی گفت: اقدامات ارزشمند آقای فلاح به عنوان مسئول واحد سیار تلویزیون، کمتر در رسانه ها بازنشر شده است اما اگر تلاش های وی و همکارانش نبود تصویری از ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی و سخنرانی ایشان در بهشت زهرا (س) توسط تلویزیون وقت ضبط نمی شد و برای نسل های بعدی به یادگار نمی ماند.

تاجیک با آرزوی سلامتی برای فلاح ابراز امیدواری کرد با پایان کسالت این همکار تلویزیونی، جامعه هنری کشور از خدمات وی بهره مند شود.

فلاح نیز در این دیدار به خاطرات انقلابی خود اشاره کرد. از جمله اینکه در فضای اختناق و حکومت نظامی رادیو و تلویزیون ایران پیش از پیروزی انقلاب، در روز نهم بهمن ۵۷ موفق شد واحد سیار را از تلویزیون خارج کند.

وی با اشاره به اینکه کارکنان رادیو و تلویزیون از جمله خودش با اعتقاد و از جان و دل انقلاب کرده اند، از تلاش هایش برای خروج واحد سیار پخش تلویزیون به عنوان یکی از ضروریات پخش زنده مراسم استقبال از امام خمینی (ره) و درگیری اش با افسر گارد جاویدان سخن گفت.

او درباره جمع آوری تجهیزات برای راه اندازی یک تلویزیون محلی در بهارستان به نام شبکه انقلاب کانال پنجاه توضیح داد و به این نکته اشاره کرد که پس از تأخیری که در بازگشت امام خمینی (ره) به وطن به دلیل بسته شدن فرودگاه رخ داد، او و همکارانش واحد سیار را سه شبانه روز در بهشت زهرا نگه داشته اند.

فلاح خاطراتش از انقلاب را در قالب قسمتی از مجموعه «بالا می رویم» با نام «جام جم فصلی دیگر» روایت کرده است و این مستند یکشنبه ۱۸ بهمن ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش می شود.