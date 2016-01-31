مصطفی اسلامیه نویسنده و مترجم رُخ در نقاب خاک کشید

جلالیتبار از شاگردان زندهیاد مصطفی اسلامیه که در منزل این نویسنده و مترجم پیشکسوت کشورمان حضور یافته بود، با تائید خبر درگذشت او به خبرنگار مهر گفت: آقای اسلامیه ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۱۱ بهمن بر اثر سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
وی از برگزاری مراسم تشییع پیکر او در ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه ۱۳ بهمن خبر داد و افزود: خانواده زندهیاد اسلامیه در حال انجام هماهنگیها برای خاکسپاری این نویسنده مطرح کشورمان در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) هستند.
زندهیاد اسلامیه در حالی دار فانی را وداع گفت که یکی از ناشران کتابهایش در تدارک تجدید چاپ کتاب مهم او درباره دکتر محمد مصدق بود. حسین کریمی مدیر نشر نیلوفر با اظهار تاثر عمیق از درگذشت زندهیاد اسلامیه، از اینکه او زنده نماند تا چاپ دوم کتاب «فولاد قلب: زندگینامه دکتر محمد مصدق» را بیند، ابراز تاسف کرد.
مصطفی اسلامیه، نمایشنامهنویس، زندگینامهنویس و مترجم، متولد سال ۱۳۲۰ در تهران بود. «تاریخ هنر مدرن: نقاشی، پیکرهسازی و معماری در قرن بیستم»، «تئاتر تجربی: از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک»، «چهار نوشته درباره کوبیسم»، «میلیونر زاغهنشین» و «بالتازار و بلموندا» از ترجمههای او هستند. از او همچنین دو سرگذشتنامه از نیما یوشیج و دکتر محمد مصدق با نامهای «به کجای این شب تیره» و «فولاد قلب» به جا مانده است. «رستم و سهراب»، «رضاخان ماکسیم: نمایشنامه در هفت پرده» و «ماجرای شگفتانگیز دیوید نیوسام» هم از نمایشنامههای منتشرشده اسلامیه هستند. همچنین «خورشید شاه» بازنوشته از متن کهن «سمک عیار» و «ایبسن و استریندبرگ: نقد و تفسیر نمایشنامهنویسان نروژی و سوئدی» از دیگر آثار بهجامانده از این نویسنده و مترجماند.
نظر شما