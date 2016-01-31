۱۰ هزار نشست سیاسی و انتخاباتی در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در نشست خبری، اظهار کرد: ایجاد شورونشاط انتخابات در استان یکی از اهداف و سیاست‌های ستاد انتخابات استان است و نشست امروز استاندار با احزاب نیز در این راستاست.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات گذشته میزان مشارکت مردم در برخی از مناطق استان بیش از ۹۰ درصد بود، افزود: این حضور نشان از بلوغ سیاسی و بالندگی مردم استان گلستان است.

طهماسبی با اشاره به اینکه برای تأمین امنیت سخنرانان از هیچ کوششی فروگذار نشد، خاطرنشان کرد: وقتی مجوز سخنرانی داده می‎شود با تمام قوا از مجوزمان دفاع کرده و می‌کنیم.

وی با یادآوری اینکه تاکنون از حضور هیچ سخنرانی در استان ممانعت نشده است، تصریح کرد: استان گلستان با دارا بودن مؤلفه‌هایی همچون مرز و قومیت‌ها از امنیت پایدار برخوردار است و این امر به‌واسطه آشنایی نماینده ولی‌فقیه و استاندار با قواعد و اصول مؤلفه‌های امنیتی محقق شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان مسائل قومی و مذهبی را از خطوط قرمز استان دانست و تأکید کرد: هر کس یا گروهی به این مباحث دامن زده و چالش ایجاد کند، با آن برخورد می‌کنیم.

وی بدون اشاره به تعداد تخلفات صورت گرفته در انتخابات آتی در استان، گفت: ما قائل به مر قانون و عدالت انتخاباتی و صیانت از آرای مردم هستیم.

دستگاه قضایی می‌تواند برای رفع مشکل پتروشیمی اقدام کند

طهماسبی همچنین در پاسخ به سؤال چندباره اصحاب رسانه در خصوص وضعیت نامعلوم پتروشیمی و سرگردانی ۹۴ هزار سهامدار این پروژه گفت: سهامداران باید مطالبات خودشان را از مبادی قضایی و نظارتی پیگیری کنند.

وی متذکر شد: آنچه وظیفه دولت و نهادهای ملی بوده درزمینهٔ پتروشیمی گلستان انجام گرفت وضعیت این پروژه باید از طریق هیئت‌مدیره پتروشیمی پیگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم باید هیئت‌مدیره پتروشیمی را وادار به پاسخگویی کنند، تصریح کرد: دولت زمینه پرداخت تسهیلات و تأمین زیرساخت‌ها برای این پروژه را فراهم کرده است.

وی به پیگیری نمایندگان مجلس اشاره و تصریح کرد: با پیگیری خوب نمایندگان استان ردیف بانکی برای دادن تسهیلات به پتروشیمی صورت گرفت اما اینکه آن‌ها نخواستند وثیقه‎های لازم را برای گرفتن وام تهیه کنند موضوعی است که به مدیریت پروژه بازمی‌گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به اینکه نباید برخی کم‎کاری‎ها را گردن دولت یا استانداری انداخت، اضافه کرد: دستگاه‌های قضایی و نظارتی به‌عنوان مدعی‌العموممی توانند به پروژه پتروشیمی گلستان ورود کنند اما استانداری دستگاه اجرایی است و اجازه چنین کاری ندارد.

وی بابیان اینکه تاکنون هیچ‌گونه شکایتی از سوی سهامداران مطرح نشده است، ادامه داد: سهامداران تاکنون از ظرفیت‌های موجود قانونی استفاده نکرده‌اند و مسئولان و متولیان پتروشیمی نیز هر یک توپ را در زمین دیگری می‌اندازند.