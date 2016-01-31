۲۰ طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب ظهر یک شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه ۲۰ طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود، اظهار داشت: این طرح ها با سرمایه گذاری ۱۸۴ میلیارد ریال بهره برداری می شوند.

وی عنوان کرد: ۶۸ خانواده از مزایای بهره برداری از این پروژه ها در سطح استان چهارمحال و بختیاری بهرمند می شوند.

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از تعداد کل این پروژه ها سه پروژه از محل اعتبارات دولتی و ۱۷ پروژه از محل اعتبارات بانکی احداث شده است.

وی افزود: در دهه فجر چهار پروژه در شهرکرد با اعتبار۱۶.۲ میلیارد ریال، دو پروژه در بروجن و دو پروژه نیز در فارسان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ذبیح الله غریب در ادامه با اشاره به اینکه با برنامه ریزی های انجام شده در سطح استان چهارمحال و بختیاری وضعیت تولیدات بخش کشاورزی با وجود محدودیت وتحریم ها مناسب است، افزود: ۲۷۵هزارتن تولیدات دامی دراستان تولید شده است که ۲۲۰هزار تن آن به تولید شیر اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به این که در استان چهارمحال وبختیاری، دامپروری جایگاه ویژه ای دارد تولید ذرت علوفه ای یکی از محصولات استراتژیک است که درسال جاری ۳۰۰هزار تن ذرت علوفه ای دراستان تولید شده است.

مایه کوبی ۷۰۰ دام در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: آمار مایه کوبی دام ها نسبت به سال گذشته از رشد بالایی در این استان برخوردار شده است.

عبدالمحمد نجاتی بابیان اینکه مایه کوبی دام ها در برابر بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک یکی از اقدامات مهم دامپزشکی در این استان به شمار می رود، عنوان کرد: در سال ۹۴ در راستای مبارزه با این بیماری با تلاش‌های بسیار زیاد توانستیم کانون‌های بیماری را در این استان کاهش بدهیم.

وی اظهار داشت: با تلاش‌های بسیاری توانستم از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ هزار دام را در مقابل این بیماری واکسیناسیون کنیم تا این بیماری در استان کنترل‌شده است.

افزایش احتمال چند قلو زایی در گوسفندان در چهارمحال و بختیاری

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: بهبود تولیدات دام در استان چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی است.

مهراب فرجی ادامه داد: یکی از مهمترین طرح هایی که در استان انجام شده است افزایش احتمال چند قلو زایی در گوسفندان است که این مهم می تواند زمینه تولید گوشت را در سطح استان افزایش دهد.

وی ادامه داد: با بهره گیری از نژاد های خارجی توانسته ایم به رکورد سه قلو زایی را در سطح استان برسیم.

وی یادآور شد: کاهش چربی در دام ها و افزایش گوشت در مراکز پرورش دام پروری از اهداف اصلی در این استان است.

حذف واسطه در حوزه کشاورزی از مهمترین اهداف تعاون روستایی در چهارمحال و بختیاری است

مدیر کل تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات تعاون روستایی در استان چهارمحال و بختیاری حذف واسطه در حوزه کشاورزی است.

عباس سیاح ادامه داد: با راه اندازی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به دنبال حذف واسطه گری در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری است که این مهم موجب افزایش درآمد کشاورز و باغدار و دامدار می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون ۶۵ هزار نفر عضو مجموعه های شرکت های تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری هستند.

مدیر کل تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۶۰ هزار تن گندم تولیدی کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری خریداری شده است.

به دنبال کاهش وابستگی جنگل نشینان به جنگل در استان چهارمحال و بختیاری هستیم

مدیر کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: حفظ منابع طبیعی از اهداف اصلی در حوزه منابع طبیعی است.

علی محمدی مقدم افزود: منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در مسیر کاهش وابستگی جنگل نشینان به درختان جنگل گام های بلندی برداشته است که مهمترین انها تهیه آبگرم کن خورشیدی برای روستائیان این مناطق است.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ آبگرمکن خورشیدی در روستاهای محروم چهارمحال و بختیاری نصب شده است، اظهار داشت: این آبگرمکن های خورشیدی در مناطق روستایی و عشایری شهرستان کوهرنگ نصب شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین تعدادی آبگرمکن خورشیدی نیز در روستاهای جنگلی شهرستان لردگان نصب شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بخشی از استان چهارمحال و بختیاری جنگلی است و امکان گاز رسانی به برخی از نقاطی روستایی و جنگلی استان وجود ندارد، اظهار داشت: در این مناطق مردم از هیزم به عنوان سوخت برای گرم کردن و ایجاد حرارت استفاده می کنند.

در پایان این مراسم نیز از خبرنگاران حوزه کشاورزی رسانه های استان چهارمحال و بختیاری تقدیر شد.