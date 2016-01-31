بازی برابر سپاهان شش امتیازی است/ دو دروازه بان خوب داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مصطفی قنبر پور در رابطه با شرایط تیم فوتبال پرسپولیس در تعطیلات نیم فصل گفت: تمرینات خوبی داشتیم و حضور در جام شهدا هم مکمل برنامه‌های آماده سازی ما شد. این بازی‌ها فرصتی برای برگشتن تیم به شرایط مسابقه بود و همچنین نقاط ضعف و قوت بررسی شد و بازیکنان جدید، محک خوردند.

وی در رابطه با دیدار پرسپولیس برابر سپاهان درهفته هجدهم لیگ برتر افزود: بازی مهمی پیش رو داریم. سپاهان از قطب‌های فوتبال ایران است و مهره‌های خوبی در اختیار دارد. می‌دانیم که بازی ساده‌ای نخواهد بود و برای ما یک دیدار شش امتیازی است. از سوی دیگر پرسپولیس هم فقط خود را برای پیروزی آماده کرده است. با هماهنگی نظم و انضباط تیمی، همدلی و هم سویی که در بازیکنان وجود دارد و استفاده از شرایط میزبانی و حمایت هواداران خودمان، امیدواریم که در جریان ارائه یک تفکر منطقی، پیروزی در این بازی و سه امتیاز آن را به دست بیاوریم.

مربی پرسپولیس در خصوص شرایط دروازه‌بان‌های این تیم، خاطرنشان کرد: به طور قطع آنچه در نیم فصل دوم برای ما دغدغه نخواهد بود، بحث دروازه‌بانی است. دو دروازه‌بان باتجربه و ملی‌پوش و دو دروازه‌بان جویای نام داریم. طبعا لوبانوف با توجه به تعطیلی مسابقات ازبکستان از شرایط مسابقه دور بود ولی تجربه لازم را دارد و باید دید در نهایت تصمیم سرمربی چه خواهد بود.

قنبرپور همچنین درباره آسیب‌دیدگی محمد انصاری تصریح کرد: او بازیکن ارزشمندی است ولی ما بازیکنان عالی متعددی داریم. انگیزه زیادی هم وجود دارد. مشکلی از این بابت نیست. انصاری فعلا تحت نظر کادر پزشکی کار می‌کند ولی ما بابک حاتمی و حیدریه را داریم. پرسپولیس الان تیم یکدستی است و ما مشکلی از بابت این مسائل نداریم و خودمان را برای گرفتن امتیازات آماده کرده‌ایم.