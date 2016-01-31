به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از كل ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري استان سمنان، حسين خواجه بيدختي ضمن اشاره به برگزاری برنامه شبهاي فرهنگي در استان اظهار داشت: اين برنامه در حاشيه برگزاري جشنواره و نمایشگاه توانمندی های استان برگزار میشود.
وي اجراي برنامههای سرگرم کننده و جشنواره ها را از جمله راههاي افزايش شادابي و نشاط در جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگي عنوان كرد و افزود: برپایی غرفههای معرفی توانمندیهای استان، دستاوردهای دولت، نمایش و فروش تولیدات در بخشهای صنایع دستی، کشاورزی، خوراک های سنتی، اجرای آیین های معنوی و سنتی و برگزاری شب های فرهنگی از جمله برنامههای جشنواره و نمایشگاه توانمنديهاي استان است.
خواجه بیدختی با بيان اينكه نمایشگاه توانمنديهاي استان سمنان از سیزدهم ماه بهمن ماه افتتاح ميشود و تا هفت روز ادامه دارد، گفت: برنامه شبهاي فرهنگي نيز هر شب و در جنب اين نمايشگاه برگزار ميشود.
وی اجراي آیینهای سنتی و بومی روستاها و شهرستانها، بازیهای محلی و معرفي جاذبههاي گردشگري را از برنامه هاي شبهاي فرهنگي عنوان كرد و افزود: اين برنامهها هر شب به يكي از شهرستانهاي استان سمنان اختصاص دارد.
نمايشگاه توانمندي هاي استان سمنان از سيزدهم بهمن ماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل نمايشگاه دائمي در سمنان به روي علاقمندان گشوده است و شب هاي فرهنگي نيز هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۰ شب برگزار مي شود.
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