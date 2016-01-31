وضعیت طلاق به طور مستقیم با مباحث اقتصادی ارتباط دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن باستانی بعد از ظهر یکشنبه درنشست تخصصی خانواده و ازدواج در دانشگاه شیراز، گفت: در ۱۰ ماه نخست سال جاری، حدود ۷۲۰ هزار ازدواج در کشور ثبت شده که میانگین سن ازدواج در دختران و پسران به ترتیب ۲۳.۵ و ۲۸ سال بوده است.

وی ادامه داد: با وجود سیر صعودی آمار ازدواج از سال ۵۰ تا سال ۸۵، از این سال این آمار سیر نزولی در کشور یافته است.

معاون بررسی راهبردی معاونت امور بانوان نهاد ریاست جمهوری ادامه داد:هم اینک از هر یک هزار ازدواج دختران، ۲۱ ازدواج در سن ۱۵ تا ۱۹ سالگی انجام می شود و در هر یک هزار ازدواج پسران، ۲.۲ ازدواج در این محدوده سنی است.

باستانی ادامه داد: در حال حاضر از هر ۴.۴ ازدواج، یک طلاق ثبت می شود.

وی تصریح کرد: اما باید به این نکته نیز توجه داشت که آمار طلاق به طور مستقیم با مسائل اقتصادی جامعه در ارتباط است.

معاون بررسی راهبردی معاونت امور بانوان نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: بنا بر اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بارزترین دلایل طلاق در سال ۹۳ را دخالت خانواده ها، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، ترک زندگی و محقق نشدن شروط ضمن عقد تشکیل می دهد که ۳۸ درصد عوامل طلاق های در این سال بوده اند.

باستانی ادامه داد: پرداخت نکردن نفقه پنج درصد، سوء رفتار و ضرب و شتم همسر سه درصد و فقر مالی نیز ۳.۱ درصد عوامل طلاق ها در این سال را به خود اختصاص داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید به وضعیت سن ازدواج در کشور نیز توجه داشت، گفت: باستانی افزود: هم اینک از هر یک هزار ازدواج دختران، ۲۱ ازدواج در سن ۱۵ تا ۱۹ سالگی انجام می شود و در هر یک هزار ازدواج پسران، ۲.۲ ازدواج در حدود این سن است.

معاون بررسی راهبردی معاونت امور بانوان نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: هم اینک زنان ۱۲ درصد عناوین شغلی در دستگاه های دولتی را در اختیار دارند و حال آن که در بخش خصوصی، این آمار رشد ۱۴ برابری دارد و این مساله گواهی بر توانمندی زنان و ضرورت بازنگری در دیدگاه ها در بهره گیری از توانمندی آنها در بخش دولتی است.

