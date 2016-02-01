رضا مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: موضوع پس‌روی آب خلیج گرگان درگذشته نیز اتفاق افتاده و در دوره‌های متناوب آب آن کم‌وزیاد شده است.

وی ادامه داد: نمونه بارز این پس‌روی و پیشروی در سال‌های ۵۷ و ۷۷ رخ‌داده است و اتفاقی جدیدی نیست.

وی بابیان اینکه پس‌روی آب خلیج گرگان دلایل مختلفی دارد، اضافه کرد: کم شدن حق آبِ دریای خزر که بخشی به کشورهای حاشیه دریا مرتبط است و همچنین رسوب‌گذاری که اوج آن در حاشیه جنوب شرقی دیده می‌شود، ازجمله عوامل مؤثر در این موضوع است.

مروتی خاطرنشان کرد: نگرانی‎هایی در این زمینه وجود داشت و نیاز بود که مطالعات میدانی در این زمینه صورت گیرد که فرآیند مطالعه در سازمان بندرها و کشتیرانی انجام شد.

وی از تشکیل کارگروه ساماندهی مرز خبر داد و افزود: برای اینکه اقدام کارشناسی صورت بگیرد مبادرت به راه‎اندازی کارگروه ساماندهی مرز کردیم.

وی تصریح کرد: نگرانی‌های موجود به وزارت کشور اعلام شد و هم‌اکنون استانداری پیگیر تشکیل کمیته علاج بخشی خلیج گرگان است.

طراحی بندر سبز در خلیج گرگان

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان مطالعات فاز صفر خلیج گرگان انجام‌شده و یک بندر جدید بافاصله از خلیج و در نقطه بالادست آن به‌عنوان بندر سبز طراحی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه رسوب‌گذاری تنها دلیل وضعیت فعلی خلیج گرگان نیست بلکه یکی از علل می‎تواند باشد، اظهار کرد: هرچند شاهد رسوب‌گذاری شدید در چاپاقلی و کانال خزینی هستیم اما نگرانی وجود ندارد، زیرا رسوب‌گذاری عامل از بین برنده خلیج گرگان نیست.

مروتی یادآور شد: بخشی از پس‌روی آب دریا طبیعی بوده و تحت تأثیر جریان آب و هوایی است اما نسبت به افزایش آلایندگی خلیج گرگان و ورود آلاینده‌ها به رودخانه‌ها نگران هستیم.

وی ادامه داد: ازاین‌رو از سازمان حفاظت از محیط‌زیست خواسته‌ایم میزان آلایندگی آب رودخانه‌ها را پایش کرده و اطلاع‌رسانی کند.

وی بابیان اینکه با یک کار دانشگاهی جزئی و منطقه‌ای نمی‌توان گفت، خلیج گرگان در آینده‌ای نه‌چندان دور خشک می‌شود، تأکید کرد: هرچند موضوعات تاریخی نشان می‌دهد پس‌روی و پیش روی متناوب دریای خزر طبیعی است و آب به خلیج گرگان بازمی‌گردد اما همچنان نیازمند انجام یک مطالعات دقیق نرم‌افزاری و میدانی در این حوزه هستیم.