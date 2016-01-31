برگزیدگان جشنواره های هنری هفته قرآن و عترت فارس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه با حضور معاون جهاددانشگاهی استان و معاونین فرهنگ وارشاد اسلامی فارس از ۷۳ هنرمند بخش های مختلف تقدیر شد.

این شهر موظف است فضای قرآنی گذشته خود را زنده بگرداند.معاون جهاددانشگاهی استان در این آیین، گفت: شیراز موظف است فضای قرآنی گذشته خودرا زنده بگرداند.

محمدرضا خالصی با بیان اینکه در فرهنگ جهان هنر ودیعه الهی است، گفت: جشنواره قرآن و عترت فارس مقدمه ای بود که همه نهادهای استان دست به دست یکدیگر داده و به این امر مقدس روی بیاورند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از گذشته تاکنون برای هنر رگ و ریشه های آسمانی متصور بودند اظهار داشت: زیبایی مطلق جلوه ای از زیبایی را بروز داده است و امروز ما به آن هنر می گوییم.

این پژوهشگر شیرازی با یادآوری این مطلب که هنرمندان تا پاک نباشند نمی توانند هنر را تبلور دهند تاکید کرد: خداوند نخستین هنرمند است که عالم را از عدم شکل می دهد.

خالصی با اشاره به اینکه در فرهنگ اسلامی عالم را هنر الهی می داند، افزود: دانشمندان اروپایی معتقدند: «در هنر اسلامی ماده تبدیل به نور می شود».

وی با اشاره به اینکه این فضا موجب شد تا هنر اسلامی که فضای خاص خودش را دارد، رشد یابد، تاکید کرد: هنر اسلامی را هنر ناسوت را لاحوت می کشاند اما هنر مسیحی هنر لاحوت را به ناسوت می کشاند.

معاون جهاد دانشگاهی فارس با اشاره به اینکه همه هنرمندان مدیون قرآن هستند، افزود: این شهر و استان موظف هستند فضای زیستی قرآنی را در پیش بگیرند و این جشنواره مقدمه ای برای این امر مقدس بود و معتقدیم که هر کسی به این کتاب مقدس نزدیک شده، خودش را بیمه کرده است.

از ۷۳منتخب رشته های عکس، عفاف و حجاب، هنرهای نمایشی و سینمایی، شعر و هنرهای تجسمی تقدیر شد.