تولد خارج از فصل توله پلنگ در پارک ملی گلستان

وحید خیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از حدود سه سال قبل محیط‌زیست گلستان با همکاری یک موسسه غیردولتی حیات‌وحش پایش پلنگ در پارک ملی گلستان آغازشده است.

وی افزود: چند روز قبل درحالی‌که محیط‌بانان و دو کارشناس این موسسه مشغول پایش در منطقه لهندور در پارک ملی گلستان بودند، با یک توله پلنگ تازه متولدشده مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: زمان جفت‌گیری پلنگ در زمستان است و دوران بارداری آن‌ها حدود ۹۰ روزبه طول می‌انجامد و عمدتاً توله پلنگ‌ها در فروردین و اردیبهشت‌ماه متولد می‌شوند.

خیرآبادی تولد این توله پلنگ را یک اتفاق نادر و عجیب دانست و اضافه کرد: کارشناسان از جثه و دندان‌های این توله پلنگ حدس می‌زنند عمر آن نزدیک به دو ماه باشد.

رئیس اداره حیات‌وحش محیط‌زیست گلستان همچنین در خصوص طرح پایش پلنگ در پارک ملی گلستان، تصریح کرد: هم‌اکنون نیمی از مساحت پارک ملی گلستان توسط دوربین‌های تله‌ای پایش می‌شوند و امیدواریم بتوانیم در آینده‌ای نزدیک در فاز دوم تمام پارک را پوشش دهیم.

وی با یادآوری اینکه لکه‌های روی پوست پلنگ‌ها مانند اثرانگشت انسان‌ها منحصربه‌فرد است، خاطرنشان کرد: تاکنون با حذف قلاده پلنگ‌های شناسایی‌شده تکراری، ۳۰ قلاده پلنگ در پارک گلستان پایش شده‌اند.

به گفته خیرآبادی هم‌اکنون پلنگ‌ها که از گونه‌های باارزش گربه‌سانان در پارک ملی گلستان محسوب می‌شوند با تهدید مواجه هستند و بنا داریم بعد از انجام پایش، برنامه عملی حفاظت از پلنگ را در این منطقه اجرایی کنیم.