دفتر وزارت امور خارجه در منطقه آزاد اروند افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا معتمدی ظهر یکشنبه در نهمین نشست شورای هماهنگی مدیران کل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان خوزستان در محل سرسرای اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اعلام توافقات نهایی وزارت خانه امور خارجه در این خصوص گفت: مجوز راه اندازی این دفتر از سوی وزارت امور خارجه صادر شده که با انجام این کار موضوع ورود خارجی ها به منطقه سهل تر و روانتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه آینده و افق خوبی را برای منطقه آزاد اروند پیش بینی می کنیم، افزود: در زمان حاضر بسیاری از برندهای خوب اروپایی در حال تاسیس دفتر نمایندگی شان در منطقه آزاد اروند هستند.

وی با اشاره به سهل، امن و نزدیک بودن منطقه آزاد اروند به عراق به اذعان خارجی ها از آن به عنوان یک مزیت برتر برای این منطقه نام برد و اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای اروپایی چشمشان به دنبال آن است که با سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به بازار عراق نیز دسترسی بهتر و راحتر و امن تری داشته باشند.

به گفته وی در زمان حاضر زیرساختهای کار و فعالیت زیادی در منطقه مهیا شده، بسیاری از بروکراسی های اداری حذف شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند با خاطری آسوده به این منطقه بیایند و مراحل اداری و اجرایی کار سرمایه گذاریشان را به انجام برسانند.

وی با اعلام واحد متبوعه خود در همکاری با بخشهای تعاون جهت کار و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در ده ماه اخیر و پس از پایان برجام با توجه به آنکه دولت توانست با دیپلماسی هوشمندانه و موفق خود شرایط بین اللملی را به شکل شگفت انگیزی به نفع نظام تغییر دهد، آثار و برکات عینی و عملی بسیاری را برای منطقه آزاد اروند در پی داشته است.

۱۱ هزار شاغل در بخشهای صنعتی

وی وسعت منطقه آزاد اروند را ۳۶ هزارهکتار خواند و یادآور شد: ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار از آن حوزه صنعت ما را تشکیل می دهد که بخشی از آن شامل شهرکهای صنعتی شهرهای آبادان و خرمشهر با حدود ۱۱ هزار نفر شاغل به طور مستمر و پایدار و یا غیرمستمر است.

معاون سرمایه گذاری وتوسعه کسب وکار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در طول یک و نیم سال گذشته صنایع بزرگی در منطقه راه اندازی شده اند و یا در شرف راه اندازی هستند که آینده اقتصادی خوبی را برای منطقه رقم خواهند زد.

بهره برداری از گام نخست فولاد کاوه اروند در اردیبهشت ماه سال آینده

معتمدی با اشاره به در دست ساخت بودن چند طرح بزرگ فولادی افزود: عملیات اجرایی دو طرح بزرگ فولاد در منطقه آزاد اروند آغازه شده که از جمله آن می توان به فولاد کاوه اروند مربوط به بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد که حداکثر تا خرداد ماه سال آینده گام نخست آن با ظرفیت تولید ۲.۵ میلیون تن فولاد در سال به بهره برداری می رسد.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر۶۰ درصد از این سرمایه گذاری عملی شده و همچنان در حال انجام است، ضمن آنکه منطقه آزاد اروند نیز تلاش زیادی را برای گشایش خط اعتباری برای این مجموعه و ترانزیت کالاهایشان به انجام رسانده است.

وی از فولاد جهان آرا به عنوان دیگر طرحهای فولادی در حال اجرا در خرمشهر نام برد و تصریح کرد: این پروژه با ظرفیت تولید سه میلیون تن فولاد در سال همراه با پیش بینی راه اندازی شرکتهای خدماتی و پشتیبانی آن در زمان حاضر حدود ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، این شرکت با حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط ستاداجرایی فرمان امام در حال اجرا است، اکنون به طور ماهانه بین۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان سرمایه جذب و در این پروژه جهت احداث هزینه می شود.

وی با بیان اینکه ورود سرمایه و هزینه کرد آنها تاثیرات خود را به صورت تدریجی در منطقه می گذارد، یادآور شد: همچنین کارهای مطالعاتی و اختصاص و واگذاری زمین به شرکت فولاد کویت استیل که قرار است با مشارکت شرکت ایمیدرو کارخانه ای را در این منطقه راه اندازی کند، به اتمام رسیده است.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: حدود ۲۷ طرح صنایع پایین دستی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی داریم که حدود ۱۷ مینی فاینری است که قراردادشان به منعقد شده است و مابقی نیز طرحهای شیمیایی هستند.

صدور ۱۷ مجوز طرح مینی فاینری

به گفته معتمدی از ۱۷ مجوز طرح مینی فاینری صادر شده، ۸ تای آنها کارهای اجرائیشان آغاز شده، ۳ طرح به بهره برداری کامل رسیده،۲ طرح دیگر نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسند، سه طرح نیز با ۳۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است ضمن آنکه طرحهای شیمیایی نیز بیش از۶۰ درصدشان به بهره برداری رسیده اند و مابقی نیز در حال عملیات اجرایی هستند.

وی افزود: چندین شرکت سرمایه گذاری خارجی اعم از عراقی و آلمانی نیز در حال ساخت نیروگاه بادی و خورشیدی در منطقه آزاد اروند هستند، چند پیشنهاد جدید نیز از اروپایی ها و چینی ها در حوزه تاسیس نیروگاه با نیم نگاهی به بازار عراق داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال حجم صدور مجوزهای تجاری در حوزه بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶ درصد رشد داشته و این رقم در بخش صدور مجوزهای بهره برداری صنعتی و شرکتهای تولیدی به ۶۵۰ درصد رشد در قیاس با مدت مشابه پارسال می رسد.

وی با اشاره به رکودی که در طی چند سال گذشته به واسطه تحریمها در زمینه خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش وجود داشت، تصریح کرد: از۱۶۰ واحد صنعتی موجود در منطقه ۱۰۲ واحد آن فعال هستند که واحد آنها خارجی اند.

وی یادآور شد: به منظور کمک به صنایع موجود در منطقه یک خط اعتباری ۸۰ میلیارد تومانی با بهره ۱۴ تا ۱۶ درصد را دریافت کردیم که این اقدام سبب احیای بسیاری از واحدهای صنعتی منطقه شد، طبق توافق حاصله در تفاهمنامه منعقد شده با یکی دو بانک مقرر شد تا از محل اعتبارات و سپرده های بانکی سازمان منطقه آزاد اروند این خط اعتباری برای سال آینده به ۱۶۰ میلیارد تومان برسد.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: سعی داریم تا پیش از فراهم شدن امکان ورود دولت برای کمک به بخش صنعت، ما قدری این حرکت را به پیش ببریم و تاکنون نیز نتیجه بخش بوده است.

معتمدی میزان سرمایه گذاری بخش داخلی و خارجی در منطقه آزاد اروند را طی ۹ ماهه امسال معادل ۶۲۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این حجم از سرمایه گذاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰۰ درصد رشد را نشان می دهد.

تبدیل منطقه آزاد اروند به قطب اصلی صنایع فرا ساحل کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتجام برخی اقدامات در حوزه صنایع فرا ساحل اظهار کرد: در آینده ای نزدیک منطقه آزاد اروند به یکی از قطب های اصلی صنایع فراساحل کشور تبدیل می شود، امسال شرکت شستا به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ (بخش خصوصی) با راه اندازی «حوضچه خشک» این شرکت توانست نخستین حوضچه خشک تعمیرات شناورهای داخلی در بخش خصوصی را با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی راه اندازی کند که بیش از هزار و ۲۰۰ نفر ار نیز در این مجموعه مشغول به کار کرده است.

وی تصریح کرد: به تازه گی یک شرکت ایرانی، اماراتی (درآگون آبشور) که در امارات کار تعمیر کشتی های فراوانی را حتی از سایر کشورها به انجام می رساند، قرار است تا یادرشان را به منطقه آزاداروند منتقل کنند که کار ثبت شرکتشان در منطقه آزاد اروند نیز به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه در حوزه زیرساختهای مالی و بانکی نیز در حال فعالیت هستیم، یادآور شد: تا پایان امسال بورسهای انرژی، کالا و اوراق بهادر را در منطقه آزاد اروند راه اندازی می کنیم برای این منظور نیز ساختمانی را در خرمشهر رهن کرده ایم، توافقنامه های آن در سطح وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادر تهران انجام شده و نخستین دوره آموزشی آن نیز هفته گذشته در منطقه آزاد اروند برگزارشد.

به گفته وی انجام این کار به رشد اقتصادی منطقه و دسترسی شرکتهای تولیدی به بازار کالا، بورس انرژی و سرمایه برای تامین راحت تر منابع مالیشان کمک می کند.

راه اندازی نخستین شعبه بانک خارجی در شلمچه تا پایان امسال

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند همچنین با اشاره به انجام مذاکرات با دو بانک خارجی افزود: تا پایان سال جاری نخستین شعبه یک از بانکهای خارجی را در شلمچه راه اندازی می کنیم.

معتمدی با اشاره به صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری کالا به عراق از مرز شلمچه طی سال گذشته اظهار کرد: ایجاد زیرساختهای مالی و تجاری در منطقه آزاداروند به روان سازی امور مربوط به توسعه تجارت، بحث گشایش اسناد و گشودن ال. سی (به عنوان یک ضرورت در کار تجاری) کمک می کند.

وی با یادآوری تعریف بندر خشک برای شلمچه آن هم در سطحی معادل ۷۰۰ هکتار تصریح کرد: در زمان حاضر۱۰۰ هکتار از آن را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم تا به شکل پایانه های تخصصی صادراتی همچون پایانه های تخصصی شیلات و آبزیان، میوه و تره بار، مصالح ساختمانی، کالای ساختمانی و غیره در حال عملیاتی شدن هستند.

وی یادآور شد: هر چند که به واسطه مشکلات ناشی از پایین آمدن نرخ نفت در کشور عراق شاهد کاهش حجم تجارت بوده ایم اما در ۹ ماهه امسال ۹۲۰ میلیون دلار کالا از مرز شلمچه به عراق صادر شده که نشان دهنده ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال بوده است.

به گفته وی پس از برجام در طول یک هفته ۱۱هیات و شرکت خارجی برای سرمایه گذاری وارد منطقه آزاد اروند شدند.

راه اندازی یک بازار بزرگ توسط اتریشی ها و اماراتی ها

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود افزود: یک هیات اتریشی واماراتی جهت سرمایه گذاری در ایجاد یک بازار بزرگ با حدود ۱۵ میلیون دلار سرمایه گذاری وارد منطقه آزاد اروند شده اند که با انجام آن حدود ۱۰۵ نفر مشغول به کار می شوند که کارهای اجرایی آن در دست انجام است.

معتمدی اظهار کرد: حضور و سرمایه گذاری شرکتهای معتبر و بخش خصوصی در منطقه آزاد اروند نویدبخش آینده ای خوب و درخشان برای منطقه و ساکنان آن است، افق خوبی را برای منطقه آزاد اروند ترسیم کرده ایم که تحقق آنها به میزان جذب و فراهم سازی زیرساختها وتسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاران توسط ما بستگی دارد.