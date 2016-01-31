۱۵مهارت آموز خوزستانی به مسابقات المپیاد ملی مهارت اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی سواعدی ظهر یکشنبه در نهمین نشست شورای هماهنگی مدیران کل حوزه تعاون، کار ورفاه اجتماعی در سطح استان خوزستان در محل سرسرای اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه این افراد در ۱۳ رشته مهارتی با سایر مهارت آموزان به رقابت می پردازند، افزود: با توجه به زحمات و تلاشهای انجام شده امید است تا در ۱۷ بهمن ماه جاری که زمان بازگشت این مهارت آموزان از مسابقات است شاهد حصول نتایج افتخارآفرین و کسب مدال توسط آنان باشیم.

وی همراهی سازمان منطقه آزاد اروند در برگزاری جشن موفقیت این مهارت آموزان را خواستار شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه منابع انسانی به عنوان لازمه برقراری عدالت اجتماعی نام برد و اظهار کرد: عدالت اجتماعی بدون توجه ویژه و سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی محقق نمی شود.

سواعدی تصریح کرد: هزینه کرد و اجرای برنامه های توسعه منابع انسانی یکی از بزرگترین و مؤثرترین سرمایه گذاری ها در استان خوزستان به شمار می رود.

وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری آموزشی میان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان منطقه آزاد اروند یادآور شد: انتظار می رود تا مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند در جهت نهایی شدن این موضوع هر چه سریع تر اقدام کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم این تفاهمنامه را در سطح ملی منعقد کنیم، گفت: با انجام این کار فصل جدیدی در زمینه برقراری و تحقق عدالت اجتماعی در بحث نیروی انسانی محقق می شود.

سواعدی با اشاره به پیشنهاد اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خوزستان در برگزاری همایش «برجام فصلی نو در توسعه اقتصادی خوزستان » افزود: سرمایه گذاری در بحث توسعه نیروی انسانی بایستی به عنوان یکی از محورهای اصلی این همایش مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: برای این منظور می توان در دو بُعد چگونگی عملکرد در زمینه توسعه نیروی انسانی و شناسایی فرصتهای توسعه ای مهارت آموزی و توسعه سرمایه گذاری در حوزه مهارت آموزی و اشتغال ورود کرد .

به گفته مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان باید فلسفه کار به نحوی باشد که ضمن شناسایی فرصتهای قابل سرمایه گذاری از سرمایه داران برای سرمایه گذاری در زمینه توسعه مهارت آموزی و توانمند سازی نیروی انسانی متناسب با فرصت های جدید شغلی بهره ببریم.