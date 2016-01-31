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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۵

مهلت ثبت نام آزمون های دانشگاه آزاد تمدید شد

مهلت ثبت نام آزمون های دانشگاه آزاد تمدید شد

مرکز آزمون دانشگاه آزاد از تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون های دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و رشته های با آزمون سراسری ۱۳۹۴دانشگاه آزاد تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۴ بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون دکتری تخصصی سال ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی متناسب با رشته امتحانی، داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی متناسب با مجموعه امتحانی و همچنین داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۹۴ سازمان سنجش آموزش کشور در رشته های متناسب با گروه آزمایشی امتحانی می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر ۲۰ رشته محل/دانشگاهی اقدام کنند.

تسهیلات لازم به منظور ویرایش رشته /محل های انتخابی متقاضیان تا پایان زمان ثبت نام فراهم است.

کد مطلب 3038546
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