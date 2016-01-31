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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۳۴

ارشد عقیدتی سیاسی آجا در منطقه شمال:

ضرورت به روز بودن روحانیت برای کاهش آسیب های اجتماعی

ضرورت به روز بودن روحانیت برای کاهش آسیب های اجتماعی

گرگان – ارشد عقیدتی سیاسی آجا در منطقه مازندران و گلستان روحانیون را گنجینه والای معنوی دانست و گفت: روحانیت با به روز بودن در مسال دینی و اجتماعی همواره آسیب‌های اجتماعی را رصد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام غلامرضا الله قلی در گردهمایی روحانیون منطقه که عصر یکشنبه برگزارشد، از روحانیون خواست تا با به روز بودن در مسال دینی، اسلامی، اجتماعی همواره آسیب‌های اجتماعی را رصد کنند و با ارائه بهترین راه پیشگیری ترفندهایی دشمنان را در هجمه فرهنگی و ترویج بی بند و باری خنثی کنند.

وی گفت: امروز عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون خون شهدا و وجود ولایت فقیه و ایستادگی نیروهای مسلح است.

حجت الاسلام الله قلی افزود: نیروهای مسلح سپاه و ارتش و سایر نیروها یک ارتش الهی در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که همیشه به عنوان بازوان قوی و چشمان بینا در پشتیبانی از ولایت فقیه و دفاع از تمامیت کشور آماده هستند.

وی با بیان اینکه اتحاد و همکاری تنگاتنگ نیروهای مسلح خاری در چشم دشمنان است، تصریح کرد: روحانیون در ارتش گنجینه‌های معنوی والایی هستند که همواره به عنوان اصلی‌ترین محور ترویج فرهنگ قرآنی، عقاید اسلامی و بصیرت افزایی نقش مهمی در تربیت آموزش نماز و مسائل دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند.

ارشد سازمان عقیدتی سیاسی در منطقه مازندران و گلستان اظهار کرد: امروز ما یک ارتش ولایی، ولایتمدار و پادر رکاب داریم و همواره مقام معظم رهبری ارتش را شجره طیبه و حزب الله می‌نامند.

کد مطلب 3038548

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