به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی امروز در دیدار با اعضای کمیته نظارتی منطقه جنوبی شهر اصفهان و امام جمعه سپاهان شهر با اشاره به جمعیت بالای ۵۰ هزار نفری سپاهان‌شهر اظهار داشت: اساس، زیر‌بنا و ساختی که در این شهر انجام شده براساس نیاز‌ها و زیر‌ساخت‌های خدماتی اعم از مسجد، مدرسه، خدمات درمانی بوده و معماری مورد استفاده در ساخت و ساز‌های سپاهان‌شهر در کشور بی‌نظیر است.

وی اضافه کرد: جمعیت سپاهان‌شهر رو به افزایش است و سپاهان‌شهر با توجه به افزایش جمعیت و سرانه جمعیتی آن به توسعه مسائل فرهنگی و ایجاد پایگاه‌هایی مانند مساجد نیاز دارد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر در سپاهان‌شهر سه مسجد فعال بیشتر وجود ندارد، ادامه داد: براساس سرانه جمعیتی سپاهان‌شهر باید در راستای توسعه مساجد و افزایش خدمات در این منطقه برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه درخواست‌هایی در این زمینه به شورا ارسال شده بود و در گذشته نیز زمینی به نام مسجد امیر‌المومنین کلنگ‌‌زنی شده بود و سه قطعه زمین از طریق شهرداری برای سه مسجد دیگر واگذار شده بود، ابراز داشت: این مهم در روز گذشته به صورت لایحه در صحن علنی شورای شهر قرائت شد.

وی افزود: این لایحه به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر و کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر ارجاع داده شد تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد و واگذاری این زمین‌ها براساس قوانین و مقررات شورای شهر انجام شود و این مسجد به صورت چند‌منظوره در زمینی به مساحت سه هزار و ۴۰۰ متر مربع احداث شود.