آتش سوزی گسترده در هتلی در مکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه از آتش سوزی گسترده در یکی از هتل های منطقه المعابده در مکه و نزدیکی مسجد الحرام خبر دادند.

گزارش های اولیه علت آتش سوزی را وقوع انفجار در پی ایجاد جرقه در دستگاه های تهویه هتل اعلام می کنند.

افزایش دامنه آتش سوزی موجب شد ماشین های امنیتی شهر، گروه پزشکان و ماشین های اورژانس برای حمل و نقل مجروحان به سرعت به محل اعزام شوند.

شایان ذکر است که امسال همزمان با موسم حج هم سقوط جرثقیل در شهر مکه منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شد. بسیاری از ناظران ضعف مدیریتی در عربستان سعودی را عامل حوادث خونین در شهرهای مکه و مدینه عنوان می کنند. همین ضعف مدیریتی و ناتوانی در اداره امور حجاج منجر به کشته شدن هزاران حاجی در مراسم حج امسال در منا شد.

همزمان رسانه های سعودی از کشته شدن دو نظامی این کشور در شهر سیهات در استان قطیف در شرق عربستان در درگیری با افراد مسلح ناشناس خبر دادند. شجاع علی الشمری فرمانده گشت پلیس و عثمان شایم الرشیدی دو نظامی سعودی هستند که کشته شده اند.