طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای هواداران پرسپولیس رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در پی تقاضای هواداران پرسپولیس و استقبال از اجرای طرح در بازی‌های گذشته و همچنین با توجه به درخواست اعضای تیم فوتبال پرسپولیس، مبنی بر اینکه شرایطی فراهم آید تا هواداران پرسپولیس که همواره تعداد بیشتر تماشاگران فوتبال ایران را به خود اختصاص می‌دهند، حضور پرشورتری در ورزشگاه‌ها داشته باشند، اقدامات لازم را برای تماشای بازی روز سه‌شنبه سرخپوشان برابر سپاهان به صورت رایگان از طبقه دوم ورزشگاه آزادی فراهم آمد.

باشگاه پرسپولیس با همکاری اسپانسر باشگاه و با هماهنگی سازمان لیگ نسبت به خریداری بلیت‌های طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای بازی روز سه‌شنبه اقدام کرد و به این ترتیب هواداران پرسپولیس می‌توانند با حضور روی سکوهای این طبقه، به صورت رایگان به تماشای بازی نشسته و از تیم خود حمایت کنند.

علی اکبر طاهری در پی این اقدام، همچنین ابراز امیدواری کرد، این حرکت که در جهت ارج نهادن به حمایت‌های بی‌دریغ هواداران در روزهای سخت و برای حمایت هر چه بیشتر از تیم فوتبال پرسپولیس صورت گرفته است با رقم خوردن یک نتیجه خوب که با حضور گسترده تماشاگران پرسپولیس میسر خواهد شد، موجبات خوشحالی هواداران و شور و نشاط دوباره فوتبال ایران فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۷ روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.