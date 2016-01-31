به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری عصر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان که در ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به برگزاری همایش «امنای امت» در روز پنج‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری، اظهار داشت: محور این همایش تبیین جایگاه، وظایف و کارآمدی مجلس خبرگان رهبری و نیز به‌منظور پاسداشت نمایندگان فقید این مجلس از ابتدای تأسیس تاکنون است.

وی بیان داشت: در این همایش اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سران و برخی از مسئولان و شخصیت‌های کشوری شرکت خواهند کرد.

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در این همایش که در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید، آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و آیت الله هاشمی شاهرودی نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری سخنرانی خواهند کرد.

وی با اشاره ‌به تدوین و انتشار دو کتاب ویژه این همایش، ابراز داشت: یک کتاب با موضوع مجموعه مقالات اندیشمندان در خصوص جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری و کتاب دیگر با عنوان امنای امت در زمینه زندگی و آشنایی با ۱۶ نماینده فقید مجلس خبرگان رهبری است که در این همایش توزیع خواهد شد.

آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: امیدواریم رسانه‌ها و رسانه ملی در زمینه انعکاس این همایش اهتمام ویژه‌ای داشته باشند چرا که این همایش در راستای تبیین جایگاه مجلس خبرگان رهبری بسیار مهم است.

حضور پرشور در انتخابات تضمین اسلامیت و جمهوری نظام اسلامی است

وی با بیان اینکه برخی‌ در ابتدای تشکیل مجلس خبرگان رهبری می‌گفتند که این مجلس موجب تضعیف رهبری می‌شود، افزود: امام راحل در برابر این سخن موضع گرفتند و فرمودند که مجلس خبرگان رهبری تقویت کننده رهبری است و امروز نیز هر چقدر حضور ملت در پای صندوق‌های رأی برای انتخاب نمایندگانشان در این مجلس پرشور تر و حماسی‌تر باشد در حقیقت تقویت جایگاه رهبری و نیز تضمین اسلامیت و جمهوری نظام اسلامی است.

در نظام اسلامی انتخاب رهبری هم متکی بر رأی مردم است

امام جمعه قم بیان داشت: در نظام اسلامی تمامی ارکان آن حتی رهبری متکی بر رأی ملت است و بر همین اساس امام راحل و مقام معظم رهبری بر موضوع مردم سالاری دینی همواره تأکید دارند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه در انتخابات اسفندماه سال جاری ۸۸ نفر از نمایندگان خبرگان رهبری از سوی مردم انتخاب خواهند شد، افزود: این مجلس کار مهمی را بر عهده دارند هر چند به ظاهر در طول سال دو جلسه عمومی تشکیل می‌دهد؛ اما به فرموده مقام معظم رهبری کار مهم این مجلس انتخاب رهبر در روز مبادا است.