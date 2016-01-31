تصویب افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در کمیسیون عمران

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی گفت: پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش نرخ کرایه های تاکسی ۲۵ درصد بود که کمیسیون عمران با افزایش ۱۵ درصدی موافقت کرد.

وی ادامه داد: نرخ بلیت تک سفره مترو ۷۰۰ تومان و نرخ بلیت دو سفره مترو نیز به ۱۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است.

قناعتی تاکید کرد: کارت مبلغ دار مترو نیز نسبت به سال جاری نیز ۱۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین لایحه نرخ کرایه های اتوبوس نیز هفته آینده در کمیسیون عمران بررسی خواهد شد.