تصویب افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در کمیسیون عمران

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی گفت: پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش نرخ کرایه های تاکسی ۲۵ درصد بود که کمیسیون عمران با افزایش ۱۵ درصدی موافقت کرد.
وی ادامه داد: نرخ بلیت تک سفره مترو ۷۰۰ تومان و نرخ بلیت دو سفره مترو نیز به ۱۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است.
قناعتی تاکید کرد: کارت مبلغ دار مترو نیز نسبت به سال جاری نیز ۱۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین لایحه نرخ کرایه های اتوبوس نیز هفته آینده در کمیسیون عمران بررسی خواهد شد.
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