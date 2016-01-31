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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۲۹

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران خبر داد:

تصویب افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در کمیسیون عمران

تصویب افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در کمیسیون عمران

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از بررسی لایحه نرخ کرایه های تاکسی در کمیسیون عمران خبر داد و گفت: با افزایش ۱۵ درصدی کرایه های تاکسی موافقت کرد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی گفت: پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش نرخ کرایه های تاکسی ۲۵ درصد بود که کمیسیون عمران با افزایش ۱۵ درصدی موافقت کرد.

وی ادامه داد: نرخ بلیت تک سفره مترو ۷۰۰ تومان و نرخ بلیت دو سفره مترو نیز به ۱۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است.

قناعتی تاکید کرد: کارت مبلغ دار مترو نیز نسبت به سال جاری نیز ۱۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین لایحه نرخ کرایه های اتوبوس نیز هفته آینده در کمیسیون عمران بررسی خواهد شد.

کد مطلب 3038582
نورا حسینی

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