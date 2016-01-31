۱۲۶میلیارد تومان پروژه در شهرستان مرزی مهران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری مهران اظهار داشت: با فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران چندین طرح عمرانی در شهرستان با اعتباری بالغ بر۱۲۶میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

وی در ادامه افزود: دهه فجر دهه ای به یاد ماندنی برای تاریخ جمهوری اسلامی ایران و جهان چرا که در این ایام با ورود امام خمینی (ره) به خاک میهن عزیزمان ایران اسلامی در سال ۱۳۵۷ امیدی در دلها نهادینه شد.

ناصری در ادامه بیان داشت: برای برگزاری هر چه با شکوه برگزار کردن ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی تمام تلاش و توان خود را به کار خواهیم گرفت تا برنامه به خوبی اجرا شود.

فرماندار مهران بیان داشت: به دنبال توافقات دو جانبه بین مقامات استان ایلام و واسط عراق مبنی بر گشایش مرز تجاری در حوزه مرزی چنگوله این مهم محقق خواهد یافت.

وی در ادامه گفت: این بازارچه به منظور توسعه در امر صادرات بین دو کشور ایران و عراق و افزایش حجم صادرات خواهد بود که مسئولان کشور عراق در مورد منطقه چنگوله به توافق رسیده اند.

وی در ادامه افزود: نشست ها و رایزنی های زیادی در این خصوص بین دو کشور همسایه صورت گرفته در استانداری ایلام و با توجه به حمایت ها و پیگیریهای استاندار ایلام در آینده می توانیم شاهد باز شدن بازارجه دیگری در شهرستان مهران باشیم.

گفتنی است محمدرضا مروارید استاندار ایلام در اولین روز دهه مبارک فجر به شهرستان مهران سفر می کند و همزمان طرح ها و پروژه های عمرانی را افتتاح و کلنگ زنی می کند.