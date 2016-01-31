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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۵۱

دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی خبر داد؛

پخش برنامه ۲۰ دقیقه‌ای داوطلبان تهرانی خبرگان از تلویزیون

پخش برنامه ۲۰ دقیقه‌ای داوطلبان تهرانی خبرگان از تلویزیون

دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی با بیان اینکه برنامه‌های ۲۰ دقیقه‌ای داوطلبان تهرانی خبرگان از شبکه تهران و رادیو تهران پخش می‌شود، گفت: پخش این برنامه‌ها از ساعت ۱۵ روز ۲۲ بهمن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیرعلی ملکی دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی در مراسم قرعه‌کشی ضبط برنامه‌های تبلیغاتی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان تهران، اظهار کرد: ضبط این برنامه‌ها از  ۱۳ بهمن آغاز و تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برنامه ۲۰ دقیقه‌ای داوطلبان یاد شده ۲ بار از شبکه تلویزیونی تهران و ۲ بار از شبکه رادیویی تهران پخش خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی گفت: برنامه همه داوطلبان مجلس خبرگان رهبری استان تهران در یک استودیو و با دکور واحد ضبط خواهد شد تا از کیفیت لازم برخوردار باشد.

ملکی خاطر نشان کرد: اگر نامزدی تقاضای ضبط برنامه‌های خود در محل دیگری را داشته باشد، متعهد به کیفیت آن برنامه نخواهیم بود.

وی گفت: زوایای دوربین، نور، تیم تصویربرداری و کارگردانی برنامه‌های ضبط شده در استودیوی پیش‌بینی شده یکسان خواهد بود.

دبیر ستاد انتخابات ادامه داد: از آنجایی که شبکه تلویزیونی تهران به تازگی راه‌اندازی شده است و شاید برخی ها از این موضوع اطلاع نداشته باشند، سه روز مانده به زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان، این موضوع در شبکه های خبر و پنج زیرنویس خواهد شد.

ملکی با اشاره به اینکه پیشنهاد برگزاری مراسم قرعه کشی از سوی کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان ارائه شد گفت: برنامه تبلیغاتی تمام نامزدهای خبرگان از استان تهران در ۷ روز ابتدایی موعد تبلیغات انتخاباتی پخش و برای ۷ روز دوم تکرار خوهد شد.

دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی افزود: پخش برنامه‌های تبلیغاتی از ساعت ۱۵ روز ۲۲ بهمن آغاز خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان در شبکه های رادیویی و تلویزیونی تهران، برای هر نامزد صرفا یک برنامه تبلیغاتی تلویزیونی ۲۰ دقیقه ای ضبط، تدوین و پخش خواهد شد و به هیچ وجه تکرار ضبط و پخش برای هیچ یک از نامزدها وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 3038590

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