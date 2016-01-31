به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیرعلی ملکی دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی در مراسم قرعه‌کشی ضبط برنامه‌های تبلیغاتی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان تهران، اظهار کرد: ضبط این برنامه‌ها از ۱۳ بهمن آغاز و تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برنامه ۲۰ دقیقه‌ای داوطلبان یاد شده ۲ بار از شبکه تلویزیونی تهران و ۲ بار از شبکه رادیویی تهران پخش خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی گفت: برنامه همه داوطلبان مجلس خبرگان رهبری استان تهران در یک استودیو و با دکور واحد ضبط خواهد شد تا از کیفیت لازم برخوردار باشد.

ملکی خاطر نشان کرد: اگر نامزدی تقاضای ضبط برنامه‌های خود در محل دیگری را داشته باشد، متعهد به کیفیت آن برنامه نخواهیم بود.

وی گفت: زوایای دوربین، نور، تیم تصویربرداری و کارگردانی برنامه‌های ضبط شده در استودیوی پیش‌بینی شده یکسان خواهد بود.

دبیر ستاد انتخابات ادامه داد: از آنجایی که شبکه تلویزیونی تهران به تازگی راه‌اندازی شده است و شاید برخی ها از این موضوع اطلاع نداشته باشند، سه روز مانده به زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان، این موضوع در شبکه های خبر و پنج زیرنویس خواهد شد.

ملکی با اشاره به اینکه پیشنهاد برگزاری مراسم قرعه کشی از سوی کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان ارائه شد گفت: برنامه تبلیغاتی تمام نامزدهای خبرگان از استان تهران در ۷ روز ابتدایی موعد تبلیغات انتخاباتی پخش و برای ۷ روز دوم تکرار خوهد شد.

دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی افزود: پخش برنامه‌های تبلیغاتی از ساعت ۱۵ روز ۲۲ بهمن آغاز خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان در شبکه های رادیویی و تلویزیونی تهران، برای هر نامزد صرفا یک برنامه تبلیغاتی تلویزیونی ۲۰ دقیقه ای ضبط، تدوین و پخش خواهد شد و به هیچ وجه تکرار ضبط و پخش برای هیچ یک از نامزدها وجود نخواهد داشت.