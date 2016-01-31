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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۴۹

در دهه فجر امسال؛

۵۴ هزار نفر جمعیت روستایی از آب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند

۵۴ هزار نفر جمعیت روستایی از آب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی از بهره مند ۵۴ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از آب سالم و بهداشتی در قالب ۴۱ پروژه در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر ظهر یکشنبه در نشست خبری در محل اتاق جلسات اداره کل آب و فاضلاب خراسان رضوی از بهره مندی ۵۶ روستا از آب شرب در قالب ۴۱ پروژه در دهه فجر جاری خبر داد و اظهار کرد: در این پروژه ها ۵۴ هزار نفر از جمیعت این مناطق با هزینه ای ۲۴۷ میلیارد ریال زیر پوشش این پروژه ها قرار می گیرند.

وی ادامه داد: حفر ۱۹ حلقه چاه با آبدهی ۱۵۶ لیتر بر ثانیه، اجرای ۳۰۰ کیلومتر لوله گذاری در خطوط انتقال و شبکه های توزیع و احداث هشت هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب از جمله پروژه های شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی در دهه فجر جاری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی با اشاره به کسب رتبه نخست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در کشور برای سومین سال متوالی گفت: پروژه های آبرسانی روستایی در دهه فجر جاری به صورت پراکنده در تمام نقاط استان به بهره برداری می رسد.

وی ابراز کرد: ۶۰ درصد اعتبارات استانی شرکت اب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی و ۵۰ درصد اعتبارات ملی این شرکت در سال جاری تخصیص می یابد و این در حالی است که دیگر نهادهای استان در این مدت تنها ۳۰ درصد اعتبارات خود را محقق کرده اند.

دانشگر خاطرنشان کرد: ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار مبادلات موافقت نامه های شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی در قالب اعتبارت استانی و ملی در سال جاری بوده است.

وی از لوله گذاری ۲۸۰ کیلومتر خطوط انتقال آب، اجرای ۱۴۵ کیلومتر شبکه توزیع، احداث ۱۱ هزار متر مکعب حجم مخازن و افزایش ۱۱ هزار مشترک در سال جاری خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: شاخص برخورداری آب روستایی در خراسان رضوی را ۷۸ درصد است که این رقم از میانگین کشوری سه درصد بیشتر است.

کد مطلب 3038593

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