روستای تاریخی در محاصره فاضلاب/دستگیری تیرانداز شرور عروسی و عزا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر روز صدها خبر و گزارش در صفحات استانی خبرگزاری مهر منتشر می شود که شاید از چشم کاربران دور بماند. در بسته خبری امروز سعی شده گزیده ای از مهمترین اخبار گروه استان‌های خبرگزاری مهر برای مخاطبان عرضه شود.

بسته خبری امروز نیز شامل خبرهایی از برخورد تانکرآبرسانی به عشایر کرمانشاه با مین، درد دل بانوی هنرمند اهل استان چهارمحال و بختیاری در خصوص بی توجهی به هنرهای کهن، ترافیک شدید در شهرهای کوچک استانهای شمالی می شود.

تاکید بر اقتدار دریایی غیرقابل‌انکار ایران در آب‌های منطقه‌ای وفرامنطقه‌ای

اینکه ایران اسلامی دارای قدرت دریایی غیرقابل‌انکاری در پهنه آب‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است بر همگان دیگر مشهود است. سردار علی رزمجو،فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در جمع پاسداران نیروی دریایی سپاه گفت: برخورداری از توانمندی در دریا یک عامل مهم اقتدار برای هر نظام محسوب می‌شود که ایران اسلامی از این توانمندی برخوردار است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با اشاره به موقعیت استراتژیک خلیج فارس، بیان کرد: با توجه به اهمیت خلیج فارس، کنترل و حفظ امنیت این آبراهه مهم تنها با همکاری کشورهای منطقه امکان‌پذیر است.

وی با تاکید بر اینکه حضور بیگانگان در خلیج فارس باعث ورود خدشه به امنیت آن می‌شود، گفت: خلیج فارس با داشتن ظرفیت‌های فراوان همواره مورد نظر بیگانگان بوده است.

سردار رزمجو با اشاره به دستگیری متجاوزین آمریکایی در خلیج فارس، اضافه کرد: پاسداران منطقه دوم نیروی دریایی سپاه حیثیت سیاسی و نظامی آمریکا در خلیج‌فارس را با اقدام خود برای دستگیری آمریکایی‌ها شکستند.

روستای توریستی «ینگی‌کند» در محاصره فاضلاب

دیگر نه صدایی از آواز پرنده‌ها به گوش می‌رسد و نه بویی از طبیعت بکر «ینگی‌کند» یکی از روستاهای توریستی و زیبای آذربایجان شرقی به مشام می‌رسد، چشمه‌هایی که از دل کوه بیرون می‌آمدند دیگر صاف و زلال نیستند و فاضلاب با خود به‌همراه دارند، فاضلابی که از شهر سهند به این منطقه می‌رسد.

فاضلاب شهر جدید سهند که نزدیک ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، روستای «ینگی‌کند» را که یکی از روستاهای توریستی و زیبای آذربایجان شرقی است، تهدید می‌کند و به نظر می‌رسد که متاسفانه مرگ تدریجی این روستا فرارسیده است.

یکی از نکات قابل ذکر این است که فاضلاب شهر سهند به باغات این روستا سرازیر می‌شود و سلامت محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند. علی ترابی یکی از روستائیان ینگی‌کند ما را به قسمتی از روستا راهنمایی می‌کند و مزارع ذرت را نشان می‌دهد که خشک شده‌ و از بین رفته‌اند.

محمدعلی صدقی دهیار جوان روستای ینگی‌کند هم می‌گوید: «ینگی کند» با چالش زیست محیطی بزرگی روبه‌رو شده است و سلامت روستائیان در تهدید است زیرا فاضلاب شهر جدید سهند دو سالی است که به این روستا سرازیر می‌شود و مسئولان هم برای این موضوع چاره‌ای نمی‌اندیشند.

وضعیت بخش زنان بیمارستان مطهری ارومیه بحرانی شد

بخش زنان و زایمان کوثر در بیمارستان ۸۷ ساله مطهری ارومیه امروز در کنار فرسوده بودن به دلیل کمبود فضای فیزیکی و پذیرش بیمار بیش از ظرفیت به مرحله بحرانی رسیده و نیازمند توجه است. حال کمبود فضا، پذیرش بیش از ظرفیت و نیز فرسوده بودن موجب نارضایتی و گلایه شدید مردم شده است.

بخش زنان و زایمان این بیمارستان روزانه ۱۲۰ نفر را با وجود کمبود تجهیزات و نبود فضا پذیرش می‌کند این در حالی است که خواباندن فرد وضع حمل کننده در راهروهای بیمارستان و کمبود تخت از اهم مشکلاتی است که زایشگاه بیمارستان مطهری امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در عین حال رایگان و کم هزینه بودن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی باعث افزایش تقاضا برای زایمان طبیعی در بخش کوثر بیمارستان مطهری شده است.

هرچند فرسوده بودن و فضای نامناسب تنها مختص بیمارستان مطهری نیست بلکه به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی در حال حاضر تمامی بیمارستان‌های آذربایجان به جز دو الی سه بیمارستان تازه ساخت در شهرهای استان فرسوده هستند.

بانوی ۶۶ ساله از فراموشی پارچه‌‌های گیاهی می‌گوید

متقال بافی هنر زنان بختیاری است که پنبه را تبدیل به پارچه و پوشش های گیاهی تابستانی برای اعضای خانواده می‌کرد که ورود پلاستیک برای تولید پارچه‌ها موجب فراموشی این هنر دستی شده است. پنبه خام گیاهی ماده اصلی این صنعت دستی بوده که از استان اصفهان به استان چهارمحال و بختیاری آورده می‌شده است و زنان ابتدا پنبه را به‌صورت نخ می‌ریسیدند و سپس با استفاده از دار یا دستگاه متقال بافی آن را به شکل پارچه درمی‌آوردند. این هنر حدود پنج تا شش دهه بوده که در این استان منسوخ‌شده است.

عشرت منافیان، هنرمند صنایع‌دستی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص متقال بافی اظهار داشت: درگذشته استان چهارمحال و بختیاری زنان توانمند، زنانی بوده‌اند که در تولید نیازهای خانواده و آشپزی مهارت داشتند و همه خانواده‌ها نیازهای غذایی و پوشیدنی خانواده را، خود تأمین می‌کرده‌اند. از پشم گوسفندان خود نمد تولید می‌کردند که از این نمد لباس‌های زمستانی و زیرانداز تهیه می‌کردند.

برخورد تانکر آبرسان با مین

به دنبال برخورد خودرو تانکر آب رسان امور عشایری کرمانشاه با یک مین باقی مانده از دوران جنگ این خودرو به شدت آسیب دید.

این حادثه بعد از ظهر شنبه در نزدیک سیاه چادر عشایر در مسیر قصرشیرین به نفت شهر در منطقه خانلیلی رخ داد که طی آن یک دستگاه تانکر آب رسانی که مشغول ماموریت و توزیع آب شرب بوده با مین ضد خودرو برخورد کرد ولی خوشبختانه تلفات جانی نداشت و فقط موجب وارد آمدن خسارت جدی به خودروی حامل تانکر آب شد.

قفل ترافیک بر دروازه شمال

این روزها ترافیک دیگر شهر کوچک و بزرگ ندارد، در همه نقاط کشور گره های ترافیکی رانندگان را سرگردان کرده است.

شهر مرزن‌آباد به عنوان دروازه ورود پایتخت‌نشینان به شمال، پذیرای میلیون‌ها مسافر و گردشگر است که اهالی آن به دلیل بار سنگین ترافیک همزمان با تعطیلات در خانه‌هایشان حبس می‌شوند.

ترافیک سنگین جاده کندوان منتهی به مرزن‌آباد که دروازه ورودی مازندران لقب گرفته، اهالی و شهروندان را کلافه کرده است، این شهر که گلوگاه مسافران وارده به مازندران و شهرهای شمالی است همواره از معضل ترافیک رنج می‌برد و از سبد اعتباری سفر دولت به استان برای بهسازی کنارگذرهای شهرهای ساحلی محروم مانده است.

تیرانداز شرور مراسم عروسی و عزا در دزفول کشته شد

شب گذشته فرد مسلحی که اقدام به ایجاد ناامنی در یک مجلس عروسی کرده بود در حین درگیری با ماموران نیروی انتظامی در شهر امام دزفول کشته شد.

فرمانده انتظامی دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرد کشته شده همیشه با حضور در مجالس عروسی و عزا به تیراندازی با سلاح جنگی اقدام می کرد و شب گذشته نیز پس از اقدام به تیراندازی در یک مجلس عروسی در شهر امام مورد تعقیب و گریز نیروی انتظامی قرار گرفت و حین فرار به ضرب گلوله مصدوم شد.

در تمام مدت تعقیب و گریز این فرد مسلح به فرمان پلیس مبنی بر توقف توجه نکرد و به سرعت سوار بر یک موتور سیکلت به همراه همدستش در حال فرار بود. پس از مصدوم شدن، وی به بیمارستان انتقال یافت اما به دلیل خونریزی جان باخت. وی و همدستش حین فرار حتی به ماموران نیروی انتظامی در شهر امام دزفول تیراندازی کردند. در تعقیب پلیس وی اسلحه کلانشینکف را درون کانال آب انداخت و متواری شد که تحت تعقیب نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی دزفول اظهار کرد: نیروی انتظامی در راستای تامین امنیت جامعه با عوامل ناامنی و افرادی که اقدام به تیراندازی در مجالس عروسی و عزاداری کنند با قاطعیت برخورد می کند و این حادثه نیز از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی شهرستان در دست پیگیری است.

کشاورزان شوش برای طرح زراعت باغبانی اجباری آب ندارند

کشاورزان غرب کرخه طبق قراردادهای اجاره منعقد با مدیریت جهاد کشاورزی باید در مقابل ۷۰ درصد کشت،۳۰ درصد کشت زراعت باغبانی را در زمین های زراعتی خود پیاده کنند. این ۳۰ درصد می تواند درخت های مثمر مثل نخل و... باشد. حال دغدغه فعلی کشاورزان ناتوانی در تامین آب برای ۳۰ درصد طرح زراعت باغبانی است.

پیکر یکی از جان باختگان حادثه منا در آبادان تشییع شد

پیش از ظهر امروز یکشنبه پیکر «حاج سعید سعیدی زاده» از جان باختگان حادثه منا با حضور مردم و مسئولان از محل مصلی نماز جمعه آبادان به سمت گلزار شهدا تشییع شد. در آئین تشییع و به خاکسپاری پیکر این جان باخته حادثه منا، مردم آبادان و مسئولان محلی با حضور در مصلی نماز جمعه آبادان مرثیه خوانی، سینه زنی و قرائت فاتحه را انجام دادند.سعیدی زاده متولد اردیبهشت ماه سال ۵۸ و از اعضای گروه تواشیح باقرالعلوم آبادان است که پس از کسب موفقیت در مسابقات بین المللی تواشیح به حج مشرف شد.

برگزاری بزرگترین جشن آتش جهان در کرمان

جشن سده یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایران‌زمین است که براساس تقویم کهن ایرانی در صدمین روز زمستان برگزار و روایات متعددی در خصوص آن بیان می‌شود. براساس متون تاریخی این روز در واقع جشن پیدایش آتش است به‌گونه‌ای که فردوسی در شاهنامه در این خصوص چنین گفته است «هوشنگ پادشاه پیشدادی، که شیوه کشت و کار، کندن کاریز و کاشتن درخت را به او نسبت می‌دهند، روزی در دامنه کوه ماری دید و سنگ برگرفت و به‌سوی مار انداخت و مار فرار کرد. اما از برخورد سنگ‌ها جرقه‌ای زد و آتش پدیدار شد».