هواداران آذری زبان از گسترش فولاد و تراکتورسازی حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر یک شنبه در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد با صبا در مجتمع پتروشیمی تبریز به خبرنگاران تبریزی افزود: بازی خیلی سختی برابر گسترش فولاد داریم که باید دست پر از تبریز خارج شویم.

وی با تاکید بر اینکه تیمش در شرایط آمادگی خوبی قرار دارد، ادامه داد: اردوهای خوبی برگزار کردیم و به خوبی تمرین کرده ایم و می خواهیم برابر گسترش فولاد که تیمی خوب و منسجم است بهترین عملکرد را داشته باشیم.

دایی سپس با اشاره به اینکه نیاز به سه امتیاز بازی داریم، ابراز داشت: امیدوارم در این بازی که بعداز تعطیلات اولین بازی تیممان است بهترین بازی را انجام دهیم و پیروز این جدال حساس باشیم.

وی سپس با تمجید از عملکرد خوب تماشاگران تبریزی و آذربایجان شرقی گفت: تبریز بهترین تماشاگران را دارد و باید آنها از تیم گسترش فولاد نیز حمایت کنند و تراکتورسازی را نیز تنها نگذارند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص محرومان و مصدومان تیمش گفت: امیرحسین صادقی چند روزی مریض شده است و جلال الدین علی محمدی نیز مصدوم است و نمی تواند فردا به میدان برود.

دایی سپس در خصوص هوای سرد تبریز و تاثیر آن بر عملکرد تیم ها گفت: البته هوای شهر تبریز همیشه سرد بوده است و امیدواریم با یک بازی خوب مقابل گسترش فولاد، هوای سرد تبریز را از بین ببریم.