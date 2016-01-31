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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۱۳

آیت الله مجتهد شبستری:

جوانان مراقب شبهات دشمن باشند/اعتماد به مستکبرین سبب شقاوت می شود

جوانان مراقب شبهات دشمن باشند/اعتماد به مستکبرین سبب شقاوت می شود

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: جوانان مراقب شبهات ایجاد شده توسط دشمنان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری عصر یکشنبه در جشن نور در تبریز اظهار داشت: در جامعه ما تا حدودی انس و الفت با قرآن مشاهده می شود و به خاطر عمل به دستورات قرآنی است که در جهان عظمت پیدا کرده ایم، این انقلاب جز در سایه قرآن پیروز نمیشد.

وی ادامه داد: ملت با توجه به دستورات قرآنی از رهبر حمایت کرده و هم اکنون نیز در اثر حمایت از ولایت فقیه به آرامش و امنیت در جهان رسیده ایم .

آیت الله شبستری افزود: ملت ایران فهمیده اند اعتماد به مستکبرین باعث شقاوت دنیوی و آخروی است که امام و مقام معظم رهبری نیز بارها اشاره کرده اند که آمریکا شیطان بزرگ است و بین ترتیب ملت نیز دست به کار شده و شاه را که حامی اجانب بود، بیرون کردند و سپس امام وارد میهن شد.

وی افزود: با توجه به این روحیه استکبارستیزی است که ما سربلند هستیم، بیداری اسلامی آغاز شده و هم اکنون دنیا، ایران را به عنوان ابرقدرت می شناسد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه هم اکنون برخی افراد قرآن ستیزی می کنند، گفت: این افراد با ایجاد شبهاتی می گویند که قرآن وحیانی نبوده و تراوش شده مغز پیامبر است، کسانی که این شبهه را القا می کنند چندین آیه قرآن و صراحت آن را انکار می کنند.

وی افزود: دشمنان در حال القای شبهات هستند و هدف آن ها این است که بین ما و کلام پیامبر جدایی بیفتد.

آیت الله شبستری با اشاره به اینکه دشمن سعی می کند مطالب اصیل اسلام و احادیث معتبر دینی را تحریف کند، گفت: رهبر انقلاب بارها به این اصل اشاره کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه قرآن کتابی است که تحریف نشده و نخواهد شد، گفت: مراقب شبهات باشید و تحت تاثیر آن ها قرار نگیرید.

وی افزود: هر روز شاهد شکوفایی محافل قرانی در تبریز هستیم و روز به روز جوانان بیشتری به قرآن گرایش پیدا می کنند.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه امروزه جوانان باید رغبت بیشتری نسبت به قرآن و حفظ آن نشان دهند، گفت: هرچند تعداد حافظان قرآنی نسبت به سال های گذشته افزایش داشته است که باید این روند رشد ادامه داشته باشد.

کد مطلب 3038619

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