تیم فوتسال كشاورز قزوين به برد خانگی برابر چكاد شهريار رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های فوتسال دسته اول كشور در بازی‌های هفته هشتم تیم فوتسال كشاورز قزوین عصر امروز یكشنبه در ورزشگاه شهید بابایی قزوین برابر تیم چكاد آتیه شهریار با نتیجه ٢ بر ١ به برتری رسید.

تیم كشاورز كه مشكلات مالی دست از سرش بر نمی دارد در این دیدار با خرید جدید و بازیكنان بومی موفق شد با گل های محمد مهدی كاتبی و امید طالبی در نیمه نخست و دریافت یك گل در نیمه دوم به دومین برد خود در رقابت های لیگ یك دست پیدا كند.

جدال تیم کشاورز انتهای جدولی و چکاد میانه جدولی در حالی آغاز شد كه شاگردان مجتبی مرادی در كشاورز نیاز به سه امتیاز خانگی داشتند و از حمایت نزدیك به ٢٠٠ تماشاگر قزوینی در این بازی برخوردار بود.

در دقایق ابتدایی کشاورز با گل محمد مهدی كاتبی بازیكن جدید خود پیش افتاد و در ادامه بازی را اداره كرد تا امید طالبی بار دیگر برای نماینده قزوین گلزنی كند و نیمه نخست دو بر صفر به سود كشاورز به پایان برسد.

كشاورزی ها كه امید خود را برای ماندن در جدول قوی تر می دانند در نیمه دوم برای محافظت از اندوخته خود برابر حملات چكاد حملاتی را انجام داد اما در یکی از حملات توپ چکاد به تور دروازه کشاورز نشست تا نتیجه دو بر یک شود.

در ادامه بازیكنان تیم کشاورز ٥ خطایی شدند و در سه ثانیه مانده به پایان بازی پنالتی نقطه دو به سود تیم چکاد رخ داد ولی بازیكن تیم چکاد شهریار موفق به ثمر رساندن گل نشد تا بازی با برتری دو بر یک، به سود كشاورز به پایان برسد و دومین برد كشاورز در دور برگشت رقابت های لیگ یك در جدول گروه «ب» ثبت شود.

تیم فوتسال كشاورز قزوین در پایان هفته هشتم با ٢ برد و كسب ٦ امتیاز در مكان هشتم گروه «ب»رقابت های لیگ یك فوتسال كشور قرار گرفت.