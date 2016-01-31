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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۵۰

ایران حادثه تروریستی در منطقه زینبیه سوریه را محکوم کرد

ایران حادثه تروریستی در منطقه زینبیه سوریه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در منطقه زینبیه سوریه را محکوم کرد و خواهان اقدام جدی برای پایان دادن به سیاست حمایت از گروه‌های تروریستی و ارسال سلاح و نیرو به داخل سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در منطقه زینبیه سوریه که منجر به کشته و مجروح شدن دهها نفر از شهروندان بی گناه سوریه گردید را شدیدا محکوم و با خانواده های قربانیان و ملت و دولت سوریه ابراز همدردی کرد.

جابری انصاری گفت: گروههای تروریستی مورد حمایت خارجی با ادامه کشتار بی گناهان، همزمان با گفتگوهای ژنو، در صدد برهم زدن روند در حال شکل گیری برای حل سیاسی بحران سوریه و پایان دادن به این فاجعه انسانی هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین بار دیگر خواهان اقدام جدی برای پایان دادن به سیاست حمایت از گروه‌های تروریستی و ارسال سلاح و نیرو به داخل سوریه شد.

کد مطلب 3038623

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