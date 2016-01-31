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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۴۲

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران خبر داد:

ساخت فضای زیرسطحی میدان ولیعصر در راستای اجرای برنامه پنجساله دوم

ساخت فضای زیرسطحی میدان ولیعصر در راستای اجرای برنامه پنجساله دوم

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: طرح زیرسازی میدان ولیعصر (عج) در راستای اجرای برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری گفت: پیش از این طرح محدودتری برای تقاطع میدان ولیعصر از لحاظ خطوط  مترو پیش بینی شده بود اما با توجه مطالعاتی که انجام شد و علی الخصوص تغییر ترافیکی، با پیشنهاد معاونت حمل و نقل و ترافیک، دسترسی به خیابان های بعدی به صورت زیر سطحی داده شد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران افزود: با توجه به وسعت ایجاد شده در میدان ولیعصر (عج) مجتمع های خدماتی مورد نیاز هم ایجاد خواهد شد که یک محیط بسیار وسیع را پوشش می دهد اما  نکته حائز اهمیت آن است که این موضوعات زیر سطحی خواهد بود و به روی سطح تسری پیدا نمی کند.

شاکری با تاکید بر اینکه ساخت فضای زیرسطحی میدان ولیعصر (عج) از جمله فضاهای زیرسطحی است که در برنامه پنجساله دوم به آن پرداخته شده، در این باره گفت: تهران فاقد فضای زیر سطحی بود و میدان ولیعصر هم برای ایجاد چنین فضایی کاندید شده بود و ازاین نظر اتفاق خوبی افتاده و بدون آنکه تداخل سواره و پیاده شود یا آنکه لازم باشد مردم روی سطح بیایند از زیر سطح دسترسی به سایر خیابان ها دسترسی لازم داده شده است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: فضای دو طبقه تجاری، فضای ایستگاهی است که محل عبور مردم است و مجتمع تجاری رسمی نیست بلکه خدماتی است و در قالب مجتمع های ایستگاهی فعالیت می کند.

وی با تاکید بر اینکه تصویب ساخت فضای زیرسطحی در شورای شهر تهران صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: این طرح به صورت کلان به تصویب رسیده است به طوری که میادین در اولویت فضای زیرسطحی هستند اما جزئیات کار با معاونت های شهرداری تهران است.

کد مطلب 3038627
نورا حسینی

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