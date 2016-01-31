برای رسیدن به شهر قرآنی نیازمند اتاق فکر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر عصر امروز در همایش ویژگی های یک شهر خوب در تالار مهتاب کتابخانه مرکزی اهواز اظهار کرد: شهر قرآنی یک شهر سلامت، زنده و طیب است که در کنار امنیت منجر به آبادی، آرامش، رشد و ارتقای کمی و کیفی امور شهروندی می شود. تمام شهرهای استان باید از این ویژگی قرآنی برخوردار باشند.

وی افزود: شهر طیب و زنده شهری است که مشکلات و مزاحمت های اجتماعی که به تعابیر مختلف مزاحمت های اخلاقی نامگذاری می شود، نداشته و همه نمادهای فرهنگی و عمرانی آن دارای پیام های نشاط، فرهنگ و تمدن اسلامی در ساخت و سازهای مهندسان باشد.

داشتن شهر امن و شهروند متمدن با ابزار دانایی

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان تصریح کرد: رسیدن به شهری که دارای ویژگی های برجسته قرآنی باشد نیازمند یک اتاق فکر متشکل از صاحبنظران دینی، فرهنگی، عمرانی و قرآنی است که خروجی آن نیز خرد جمعی خواهد بود.

سپهر بیان کرد: فرهنگ و دانایی می تواند جامعه را به سمت داشتن یک شهر امن و شهروند متمدن سوق دهد و با توسل به کتاب و مطالعه می توان به این هدف رسید.

وی عنوان کرد: معتقدم اگر جامعه با کتاب، خواندن و به ویژه دانستن مأنوس باشد و اطلاعات و فرهنگ عمومی آن بالا برود، شهری امن، طیب، حی و سالم خواهیم داشت.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان خواستار شد: از مسئولان درخواست دارم که به مقوله دانستن، دانایی و کتابخوانی برای رسیدن به یک شهر امن و شهروند متمدن و با فرهنگ اهتمام لازم را در برنامه های فکری، فرهنگی و عمرانی داشته باشند. همچنین دربرنامه ریزی های کاری و فرهنگی به مقوله خواندن و کتاب بیشتر توجه کنند.