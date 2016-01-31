شهردار رشت در یک قدمی استیضاح قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در صد و بیست و هشتیمن جلسه شورای اسلامی رشت که غروب یکشنبه برگزار شد، درباره اقناع اعضای شورا در خصوص پاسخ شهردار نسبت به سوالات مطرح شده در مرداد ماه امسال رای گیری شد و هشت نفر از ۱۲ عضو حاضر در جلسه، رأی «قانع نشدم» را بر روی برگه ها نوشتند.

این رای گیری درباره پاسخ محمدعلی ثابت قدم به سوالات اعضا در مرداد ماه سال جاری بود که طی شش ماه گذشته مسکوت باقی مانده بود. در نهایت با رأی هشت نفر از اعضا و اعلام قانع نشدن از پاسخ های شهردار، احتمال استیضاح شهردار رشت قوت گرفت.

رای گیری در جلسه فوق نیز خالی از حاشیه نبود و با اظهار نظرهای تند و بحث های دوطرفه اعضا با یکدگیرهمراه شد. دو نفر از اعضای شورا در اعتراض به رئیس شورا مبنی بر تخلف در رای گیری و اینکه شهردار باید در صحن شورا برای دفاع از پاسخ های خود حضور یابد، برگه های خود را به رئیس شورا تحویل ندادند اما در نهایت با جمع آوری رای ها و اعلام نتیجه رای گیری، محمدعلی ثابت قدم در یک قدمی استیضاح قرار گرفت.

در ادامه جلسه فوق، یکی از اعضای شورا نسبت به استقرار بانک شهر در ساختمان تاریخی شهرداری اعتراض کرد و گفت: طی یک سال گذشته پس از اتمام قرارداد شهرداری با بانک شهر مبنی بر اجاره مغازه های همکف ساختمان تاریخی شهرداری، به مناقصه رفتن اجاره مغازه ها را تصویب کرد.

فرهاد شوقی افزود: شهرداری طی یک سال گذشته این اقدام را انجام نداده و بانک شهر همچنان در جای خود مستقر است در حالی که طی ماه های گذشته اجاره بهایی به شهرداری پرداخت نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری رشت از سهامداران بانک شهر نیست، ادامه داد: این اقدام شهرداری تخلف محسوب می شود.

این عضو شورا همچنین نسبت به استقرار کیوسک موقت خودپرداز بانک شهر در سبزه میدان اعتراض کرد و گفت: استقرار این خودپردازها بدون مجوز شورا انجام شده در حالی که استقرار این کیوسک به مجوز شورا نیاز دارد.

شوقی خواستار سوال از شهردار در خصوص دو مورد فوق شد.

تخلفات شهردار در برخی موارد محرز است

رئیس شورای شهر رشت نیز با تایید این سخنان بر تخلف شهرداری در این خصوص صحه گذاشت و اظهار کرد: وجود کیوسک فوق با توجه به وجود چندین بانک در اطراف سبزه میدان، ضرورتی ندارد.

محمدعلی رفیعی تصریح کرد: شهرداری باید نسبت به چنین اقدامی به شورا پاسخ دهد.

وی همچنین به نارضایتی شهروندان و مراجعه مکرر آن ها به شورا در باره حذف تابلوهای سطح شهر اشاره و بیان کرد: با پایین کشیدن تابلوهای پزشکان، وکلا و سایر موسسات و شرکت ها بسیاری از شهروندان سردرگم می شوند.

رئیس شورا افزود: شهر رشت میزبان بسیاری از هم استانی ها است و با این اقدام شهرداری علاوه بر شهروندان سایر هم استانی ها نیز دچار سردرگمی می شوند.

رفیعی تاکید کرد: لازم است که شهرداری هر چه سریعتر نسبت به رفع این مشکل در سطح شهر اقدام کند.

همچنین در جلسه صد و بیست و هشتم شورای رشت، با لایحه نامگذاری چند خیابان موافقت شد اما اعضای شورا به درخواست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری مبنی بر نامگذاری ساختمان تاریخی شهرداری با عنوان «مجموعه فرهنگی تاریخی خانه رشت» به دلیل نیاز به بررسی هر چه بیشتر کمیسیون فرهنگی شورا بر این نامگذاری، هیچ گونه اظهار نظری نکردند و تصویب این بند از لایحه فوق به جلسات بعدی و بررسی بیشتر کمیسیون فرهنگی شورا موکول شد.