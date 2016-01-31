اصابت دقیق موشک توشکا به مواضع مزدوران سعودی در پایگاه العند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، سرتیپ شرف لقمان سخنگوی رسمی ارتش یمن اظهار داشت: در پی اصابت موشک توشکا به پایگاه هوایی العند، صدها تن از مزدوران سعودی کشته شدند و خسارت های سنگینی به تجهیزات آنها نیز وارد شد.

وی افزود: این موشک که از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن پرتاب شده بود با وجود پرواز گسترده هواپیماهای رژیم سعودی بر فراز این پایگاه هوایی به صورت کاملا دقیق به هدف اصابت کرد که موجب آتش گرفتن خودروهای ضد گلوله، تانک ها، هواپیماهای تایفون و بالگردها آپاچی، سامانه های پدافندی، انبارهای سلاح و مخازن سوخت گیری شد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: بر اثر اصابت این موشک اتاق عملیات دشمن و محل استقرار مزدروان سعودی منهدم شد و صدها تن از جمله افسران عالی رتبه مانند نیکلاس پترس مدیر آمریکایی جدید شرکت بلاک واتر نیز کشته شدند.

شایان ذکر است ارتش و کمیته های مردمی یمن یک مرکز تجمع متجاوزان سعودی در پایگاه هوایی عند واقع در استان لحج را با موشک بالستیک از نوع توشکا هدف قرار دادند که بر اثر آن خسارت های سنگینی به تجهیزات مزدوران سعودی در یمن وارد آمد و آنها را سخت به هراس انداخت.

در حمله موشکی که شب گذشته نیروهای یمنی با استفاده از موشک بالستیک از نوع توشکا به پایگاه نظامی عند انجام دادند، ده ها تن از مزدوران و نیروهای رژیم سعودی کشته شدند که در میان کشته شدگان نیکلاس پترس مدیر جدید شرکت بلاک واتر به چشم می خورد.

بر اساس اظهارات یک مقام امنیتی، پس از اینکه این پایگاه هوایی مورد اصابت واقع شد، آسمان آن شاهد پرواز گسترده هواپیماهای آپاچی بود و همچنین آمبولانس ها و ماشین های آتش نشانی نیز با سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حمله موجب شد اتاق عملیات نیروهای این پایگاه به علاوه هواپیماهای تایفون و نابود گردند. همچنین دامنه این انفجار به انبارهای اسلحه موجود در پایگاه نیز کشیده شد که در پی آن تجهیزات نظامی نیز از بین رفت و در حال حاضر نیز آشفتگی بر پایگاه حاکم است.

گفتنی است یمنی ها پنجمین مرتبه است که از موشک بالستیک توشکا استفاده می کنند. همچنین در این عملیات اتاق عملیات تجاوزگران سعودی و برج مراقبت پیشرفته به علاوه هواپیماهای جاسوسی نیز منهدم شد.