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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۱۸

وزرای خارجه دو کشور در ریاض:

ترکیه و عربستان از مخالفان سوری حمایت می کنند

ترکیه و عربستان از مخالفان سوری حمایت می کنند

وزرای خارجه ترکیه و عربستان بر حمایت خود از مخالفان دولت سوریه چه در مذاکرات صلح شرکت کنند و چه نکنند تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «مولود چاوش اغلو» وزیر خارجه ترکیه و «عادل الجبیر» همتای سعودی او در کنفرانس خبری مشترکی در ریاض بر حمایت خود از مخالفان دولت سوریه چه در مذاکرات صلح شرکت کنند و چه نکنند تاکید کردند.

جبیر گفت: مخالفان به ژنو رفته اند تا درباره انتقال قدرت ، انتخابات و سوریه جدید مذاکره کنند.

وزیر خارجه ترکیه هم گفت: مخالفان آزاد هستند هر وقت که خواستند مذاکرات را ترک کنند.

چاوش اوغلو همچنین بر لزوم برقراری آتش بس بشردوستانه در سوریه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین اظهار داشت که آنکارا به دنبال عادی سازی رابطه با مصر است و عربستان سعودی از این مسئله حمایت می کند.

در حالیکه در روزهای اخیر تنش در روابط مسکو و آنکارا بالا گرفته است،چاوش اوغلو همچنین گفت: ما به دنبال  عادی سازی رابطه با روسیه هستیم ولی این امر باید دو طرفه باشد.

کد مطلب 3038645
پیمان یزدانی

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