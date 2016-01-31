کشاورزی قزوین در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی شنبه شب در جلسه با تولیدکنندگان و تشکل ها و تعاونی های بخش کشاورزی استان که در باغستان برگزار شد اظهار داشت: کشاورزی پایه اقتصاد کشور است و اگر این بخش تقویت شود سایر بخشها نیز تقویت می شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: یکی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی اتکا به ظرفیت های موجود در بخش های مختلف است و اگر بتوانیم از ظرفیت های مغفول مانده در حوزه کشاورزی بخوبی استفاده کنیم می توان به اشتغال و رونق اقتصادی کمک کرد.

همتی بیان کرد: باید کارها به مردم واگذار شود تا به نتیجه برسیم و از این پس حضور تشکل های کشاورزی و نمایندگان بهره برداران و تولیدکنندگان در تصمیم گیری ها ضروری است.

وی اضافه کرد: شما باید مشکلات عرصه های تولید را شناسایی کرده و به ما منتقل کنید و با ارائه راهکار زمینه رفع موانع تولید را ارائه کنید تا بتوانیم تصمیم درستی بگیریم.

استاندار قزوین تصریح کرد: تشکل ها می توانند حلقه ارتباطی خوبی بین تولیدکنندگان و دولت باشند و بستر حل مشکلات را تسریع کنند.

اقدام برای کاهش نرخ بیکاری در استان

همتی یادآورشد: نرخ بیکاری در استان ۱۰.۶ درصد است که با همت مدیران دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی منطقی باید این میزان تک رقمی شده و به هفت درصد برسد که تحقق آن نیازمند ایجاد ۲۰ هزار شغل است.

استاندار بیان کرد: برای ارتقاء بهره وری در تولید، کاهش مصرف آب و هزینه تولید نیازمند اتاق فکر و تصمیم گیری منطقی و اصولی با حضور کشاورزان و تولیدکنندگان هستیم که در ان مسیر آمادگی کامل ئداریم با حمایت جدی در این بخش فعالانه برخورد کنیم.

همتی گفت: نقش سازنده شما کشاورزان و تولیدکنندگان در ایجاد اشتغال، تولید و استقلال اقتصادی کشور بسیار سازنده و تعیین کننده است و چون حوزه اقتصادی برای استان ما مهم است باید حمایت جدی در این زمینه صورت گیرد.

استاندار تصریح کرد: باید تلاش کنیم در جلسات خوب تصمیم بگیریم و خروجی کار زمینه اجرایی شدن داشته باشد و اگر از دیدگاه شما استفاده شود نتیجه بخش خواهد بود.