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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۳۸

نخست وزیر ترکیه:

ترکیه و عربستان در سوریه همکاری می کنند

ترکیه و عربستان در سوریه همکاری می کنند

«احمد داود اوغلو» بعد از دیدار با پادشاه سعودی گفت کشورش و عربستان سعودی به حمایت از آنچه که وی مخالفان میانه روی سوری خواند ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه بعد از دیدار با «ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری گفت: سیاست های ترکیه و عربستان در سوریه مبتنی بر برداشت مشترک است.

 در حالی که این دو کشور از حامیان گروه های تروریستی در عراق و سوریه می باشند، داود اوغلو گفت: ریاض و آنکارا مصمم هستند با همدیگر علیه تروریسم و فرقه گرایی اقدام کنند.

وی در اظهاراتی ضد سوری بار دیگر دولت سوریه و گروه تروریستی داعش را به اندازه هم مسئول خشونت ها در سوریه دانسته و گفت: ما با عربستان به حمایت از گروه های مخالف سوری میانه رو ادامه خواهیم داد.

داود اوغلو همچنین انفجار اخیر در مسجدی را در عربستان محکوم کرده و تسلیت گفت.

کد مطلب 3038657
پیمان یزدانی

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