بازیکنان تیم کاله خوب بازی کردند/ شکست برابر ستارگان سرمایه

بهروز عطایی شامگاه یکشنبه پس از باخت سه بر یک تیمش در هفته بیستم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران برابر تیم بانک سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بازی بسیار سختی بود، بیان داشت: پیش‌بینی این بازی سخت را داشتیم و بازیکنان کاله بازی بسیار خوبی را ارائه دادند اما بازیکنان بانک سرمایه در توانایی فردی بسیار خوب بوده‌اند و ما درگیر بازی فردی بازیکنان بانک سرمایه شدیم.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران با اشاره به حضور پرشور هواداران کاله در این دیدار گفت: متأسفانه هواداران آملی امسال همانند سال‌های گذشته از کاله حمایت نکردند و اگر در همه بازی‌ها به همین شکل از تیم کاله حمایت می‌کردند، می‌توانستیم در بسیاری از بازی هاپیروز باشیم.

عطایی خاطرنشان کرد: چهارشنبه هفته جاری مسابقه سختی مقابل تیم ثامن‌الحجج مشهد داریم که امیدواریم بتوانیم بهترین بازی را به نمایش بگذاریم و بتوانیم پیروز مسابقه شویم.

وی با اشاره به انتخابات فدراسیون والیبال، گفت: انتخاب بسیار خوبی و اصلحی داشتند زیرا عملکرد محمدداورزنی رئیس فدراسیون توانایی‌های وی بوده است.

سرمربی تیم والیبال کاله در خصوص زمزمه‌های حضورش در نیمکت تیم ملی والیبال گفت: همیشه جزو گزینه‌ها هستم ولی هیچ‌وقت انتخاب نخواهم شد.

چایگاه خوبی در جدول لیگ داریم

عباس برقی مربی تیم والیبال بانک سرمایه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بازی بسیار نزدیکی را شاهد بودیم گفت: بازیکنان ما در امتیازات حساس بسیار خوب کارکردند و به بلوغ فکری خوبی رسیده‌اند و خوشبختانه به یک جایگاه خوبی در جدول لیگ برتر رسیده‌ایم و سعی می‌کنیم که این جایگاه را حفظ کرده و صدرنشین لیگ باقی بمانیم.

برقی با اشاره به عدم حضور مصطفی کارخانه در آمل بیان داشت: کارخانه سرمربی بانک سرمایه با مصدومیت مواجه شده است و نتوانست در آمل حضور پیدا کند.

دوتیم کاله مازندران و بانک سرمایه در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر والیبال ایران شامگاه یکشنبه به مصاف هم رفتند و در ست نخست این دیدار، دو تیم تا امتیاز ۱۸، بازی بسیار نزدیک و پایاپایی را دنبال می‌کردند که در ادامه بازیکنان بانک سرمایه بهتر بازی کردند و با اسبک‌های موسوی و نظری توانستند با امتیاز ۲۵ بر ۲۳ کاله را شکست دهند.

در ست دوم کاله ای‌ها از ابتدا بازی خوبی را ارائه دادند و در ادامه درخشش قرا و زرینی سبب شد کاله با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ تیم قدرتمند بانک سرمایه راشکست دهد ودر ست سوم این دیدار تیم والیبال بانک سرمایه با اسبک و دفاع‌های منسجم توانست با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ حریف خود را شکست دهد، ست چهارم نیز بازی نزدیکی را شاهد بودیم اما در اواخر بازی تهرانی‌ها برتری خود را به کاله دیکته کردند و در پایان با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ آملی‌ها را شکست دادند.

ژیگالدو، موسوی، نظری افشار، غلامی، مباشری، محمودی و ظریف (لیبرو) بازیکنان اولیه تیم والیبال بانک سرمایه و زرینی، فریکس، شیرود، قرا، جدیدی، شفیعی وعلی حسین (لیبرو) یاران بهروز عطایی در این دیدار بودند،همچنین ابراهیم فیروزی و بهمن میرزایی به‌عنوان داوران اول و دوم بودند و حسین پور کاشیان این بازی را نظارت کرد.

تیم والیبال کاله مازندران چهارشنبه هفته جاری میهمان تیم ثامن‌الحجج مشهد خواهد بود.