به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قرهشیخلو عصر یکشنبه در مراسم طلیعه نور که در حسینیه اعظم زنجان که توسط مؤسسات قرآنی استان زنجان برگزار شد افزود: اقدامات صورت گرفته درزمینه فعالیتهای قرآنی پس از انقلاب اسلامی ایران بسیار چشمگیر بوده که باید قدر این نعمت الهی را بدانیم.
وی اظهار کرد: طی ۱۰ سال گذشته از مجموع ۴۰ هزار حافظ قرآنی که در سطح کشور در آزمونهای اخذ گواهینامه حفظ شرکت کردهاند، ۸۳ درصد آنها را بانوان تشکیل دادهاند.
رئیس دارالقرآن کریم کشور گفت: آمار بالای تعداد حفاظ در بین بانوان بیانگر اهمیت این موضوع بین زنان جامعه است که بهعنوان مادر و همسر میتوانند تأثیر مهمی در تربیت قرآنی جامعه ایفا کنند.
قره شیخلو تأکید کرد: عمل به قرآن تکمیلکننده انس با قرآن است و در این میان با توجه به تعالیم دینی در روز قیامت کسانی رستگار میشوند که نورانیت قرآن را به همراه داشته باشند.
وی افزود: هر کس آیات قرآن را به خوبی فهم کند، نمود آن در اعمال و رفتارش جلوه خواهد داشت.
رئیس سازمان دارالقرآن کشور با بیان اینکه ما به این باید فکر کنیم که نیکی خداوند چگونه است؟ افزود: نیکی خداوند همانا نیکی باریتعالی بدون منت و بدون چشمداشت است که در صورت توجه به این نکته قطعاً زندگی روزمره ما رنگ و بوی دیگری به خود خواهد گرفت.
قرهشیخلو تصریح کرد: علاوه بر قرآن خواندن باید توجه ویژهای به قرآن فهمی و عمل به آیات نورانی این کلام الهی داشته باشیم تا بتوانیم نهایت بهره را از این راهنمای جامع بشری داشته باشیم.
وی افزود: درآیات متعدد خود قرآن بابیان عباراتی همچون «افلا یتدبرون»؛ «افلا تعقلون»؛ «افلا تذکرون» انسانها را به تعقل و تدبر و تفکر درآیات دعوت میکند.
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