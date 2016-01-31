به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالرضا حسینی‌نسب امشب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر یزدی با استاندار گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا قرارداد انتقال دانش فنی ساخت و تولید هواپیماهای آموزشی با استان یزد منعقد شد.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت‌های خود و شرکت توسعه پرواز ادامه داد: در حال حاضر توانسته ایم مجوز ساخت و تولید هواپیما در یزد را از وزارت صنعت و معدن و تجارت استان دریافت کنیم.

این نخبه یزدی اضافه کرد: شرکت توسعه پرواز یزد از سال ۹۱ فعالیت خود را در زمینه آموزش خلبان و مهارت های هوایی آغاز کرد و با توجه به تحریم‌هایی که شدیم به سمت تولید قطعات هواپیما رفتیم و توانستیم برخی از قطعات را بومی سازی کنیم.

وی اظهارد اشت: در روند مذاکرات با کشورهای غربی و نتیجه رسیدن برجام، مکاتباتی با شرکت tecnam به عنوان سازنده هواپیما داشتیم و موفق به عقد قرارداد ۶۰ میلیون یورویی در زمینه انتقال دانش فنی ساخت هواپیمای سبک و فوق سبک شدیم.

وی با بیان اینکه این رویداد برای اولین بار در خاور میانه اتفاق افتاده است گفت: انعقاد این قرارداد در سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا و در حضور تیم ریاست جمعوری بوده که بر اساس آن می ‌توانیم هواپیما های دو تا ۱۲ نفره را از صفر تا ۱۰۰ در استان یزد تولید کنیم.

حسینی‌نسب با اشاره به اینکه این قرارداد در دوفار انعقاد خواهد شد بیان داشت: فاز نخست این قرار داد با مبلغ ۳۰ میلیون یورو با حضور رئیس جمهور به امضا رسید که ظرف مدت ۲۴ ماه منجر به تولید هواپیمای تک موتوره و دو موتوره خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این قرارداد تعداد ۱۰ نفر از متخصصان را برای کسب آموزش‌ های اولیه به اروپا اعزام می‌ کنیم تا بر اساس قرارداد بتوانند دانش ساخت قطعات هواپیمایی را فرا بگیرند.

این نخبه یزدی از اخد مجوز صادارت و فروش هواپیماهای تولیدی در منطقه خاور میانه خبر داد و تصریح کرد: شرکت tecnam در قرار داد خود با ما اجازه تمام و کمال سهم فروش در خاورمیانه را به شرکت توسعه پرواز یزد داده است.

وی همچنین از اختصاص زمین برای اجرای این طرح در استان خبر داد و گفت: سازمان صنعت و معدن مجوزی برای تولید هواپیما در استان یزد صادر کرده و زمینی را برای واگذاری در اختیار ما گذاشته است که تا پایان هفته مراحل نهایی را پشت سر خواهد گذاشت.