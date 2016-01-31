به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ دو مهدی معمارباشی در نشست خبری عصر یکشنبه با اصحاب رسانه به تشریح برنامه‌های دهه فجر پرداخت و گفت: در پیروزی انقلاب اسلامی عوامل مختلفی نقش داشتند از جمله نقش رهبری بی بدیل امام راحل (ره)، روحانیت معظم، مردم سرافراز و نهایتاً پیوستن ارتش به صفوف مردم و ابراز وفاداری به رهبر انقلاب را می‌توان اشاره کرد.

معمارباشی افزود: هر کدام از این عوامل دارای ارزش جداگانه است و به لحاظ جایگاهی نقشی که ارتش ایفا کرد از ارزش بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: ارتش شاید تا قبل از انقلاب مربوط به رژیم بود اما با شروع انقلاب اسلامی و ندای امام ارتشیان لبیک گفتند و این حرکت اعتماد عمیق رهبری را در پیش داشت.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان اظهار کرد: همه ساله به منظور تکریم انقلاب و زنده نگه داشتن یاد امام و تجلیل از مقام شامخ شهدا در سطح نیروهای مسلح کمیته‌هایی تشکیل می‌شود تا تمام برنامه‌ها به خوبی برگزار شود.

امیر معمار باشی به تشریح برنامه روز ۱۲ بهمن پرداخت و گفت: مناسبت این روز بازگشت امام خمینی (ره) به میهن و عنوان آن انقلاب اسلامی، امام خمینی، ولایت فقیه و رهبری است.

وی تصریح کرد: در این روز گروه موزیک ارتش و موتورسواران به فرودگاه گرگان اعزام می‌شوند و بعد از آن برای ادای احترام به گلزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی عازم امامزاده عبدالله (ع) می‌شوند.

ارشد آجا در استانهای مازندران و گلستان در رابطه با دیگر برنامه‌های این ایام گفت: دیدار با خانواده شهدای نیروهای مسلح با حضور فرماندهان ارشد، عیادت از بیماران و جانبازان، بازدید دانش آموزان از سربازخانه‌ها، تجلیل از نخبگان، اجرای رزمایش گردانهای بیت المقدس و الزهرا، اجرای مراسم جشنواره جوان از جمله برنامه‌های دهه فجر امسال است.

امیر معمارباشی در پایان خاطر نشان کرد: در استان‌های مازندران و گلستان بیش از ۱۰۰ برنامه ویژه دهه فجر برگزار می‌شود.