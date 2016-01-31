نخبگان برای رشد و توسعه کشور ایده بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی امشب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر یزدی با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: جامعه انتظاراتی از نخبگان دارد که لازم است نخبگان ما رسالت خود را به درستی در برابر جامعه انجام دهند.

وی ادامه داد: راه گشایی، ارائه فناوری و ایده های نوین، طرح های بن بست شکن و قابل اجرا از جمله انتظاراتی است که جامعه به عنوان رسالت نخبگان از این قشر انتظار دارد.

این مسئول اضافه کرد: البته جامعه ما نیز وظایف خود را در قبال نخبگان می داند و بر تکریم و احترام گذاری نسبت به این قشر فرهیخته و ارزشمند به خوبی واقف است.

استاندار یزد از نخبگان استان به عنوان کارآفرینان اصلی در جامعه یاد کرد و اذعان داشت: نخبگان می توانند با معرفی نوع کار و ایده و خلاقیت و بهره مندی از تکنولوژی های نوین، موجب جذب سرمایه‌ گذاران و تشویق آن‌ها برای سرمایه‌ گذاری در زمینه هایی که جامعه به آن نیاز دارد ‌شوند.

میرمحمدی بیان داشت: نخبگان ما در جامعه نباید این انتظار را داشته باشند که دیگران برای آن ‌ها کاری انجام دهند یا در مقام و منصبی به کار بگیرند بلکه باید با حفظ شان و کرامت خود در جایگاه نخبگی برای جامعه نیز ایجاد اشتغال و توسعه و ارزش افزوده کنند.

وی ادامه داد: انتظار جامعه از نخبگان این است تا بر اساس توانمندی که دارند بازار ایجاد کنند و با جذب سرمایه‌ گذاران به سمت سرمایه ‌گذاری برای تجاری‌ سازی ایده بروند.

این مسئول با تاکید بر اینکه تا کنون طرحی را از نخبگان استان دریافت نکردم که بدون پاسخ باقی بگذارم گفت: در هر زمینه‌ای که لازم به حمایت و همراهی باشد قطعا این‌کار را انجام خواهم داد ضمن اینکه هر طرحی که از سوی نخبگان ارائه شود بی پاسخ نمی گذارم و برای رسیدن یه نتیجه پیگیری می کنم.

وی با بیان اینکه نخبه باید بداند که نسبت به جامعه خود مسئولیت هایی دارد و باید در مقابل آنها پاسخگو باشد افزود: هر مقداری که انتظارات از نخبگان بیشتر باشد قطعا باعث انگیزه و رشد و تکاپو در جامعه خواهد شد.

به گزارش مهر، نخبگان و استعدادهای برتر یزدی در این دیدار مشکلات و موانع خود را با استاندار در میان گذاشتن و استاندار یزد نیز قول مساعد برای پیگیری و بررسی امور در چارچوب قانون داد.