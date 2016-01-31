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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۳۲

فرماندار بوشهر:

۱۱ مرکز دانشگاهی در شهرستان بوشهر فعال است/ تحصیل ۳۷ هزار دانشجو

۱۱ مرکز دانشگاهی در شهرستان بوشهر فعال است/ تحصیل ۳۷ هزار دانشجو

بوشهر - فرماندار بوشهر گفت: ۱۱ مرکز دانشگاهی در شهرستان بوشهر فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی یکشنبه شب در جشن بزرگ انقلاب در بوشهر اظهار داشت: شهرستان بوشهر مرکز استان است و یک چهارم جمعیت استان بوشهر را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه شهر بوشهر دارای ۲۸ روستا است، افزود: یکی از برکات انقلاب اسلامی توجه به روستاها است و اکنون شاهد پیشرفت چشمگیری از نظر امکانات رفاهی در روستاها هستیم.

فرماندار بوشهر با اشاره به ارتقای سطح علمی در این شهرستان، گفت: اکنون ۱۱مرکز علمی و دانشگاهی در شهرستان وجود دارد و ۳۷ هزار دانشجو در مراکز در حال تحصیل هستند.

وی با اشاره به دو پروژه عظیم در شهر بوشهر که از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر بوده است، خاطرنشان کرد: پروژه خط دوم خروجی شهر بوشهر و پروژه فاضلاب دو طرح بزرگ از مطالبات دیرینه مردم بوده است که جزو مصوبات قرار گرفته است.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به تقارن ایام پیروزی انقلاب و برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: انتخابات یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب است چرا که افراد جامعه خود برای آینده کشور خود تصمیم‌گیری می‌کنند.

کد مطلب 3038677

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