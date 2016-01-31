به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت۱۰هزار تشکل قرآنی مردمی در کشور خبر دادو افزود: این تعداد تشکل مردمی درسطح استان‌های کشور در حال فعالیت هستند.

وی افزایش مراکز قرآنی را از دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول ۳۷ سال گذشته عنوان کرد و ادامه داد: در سطح کشور فعالیت‌های خوبی توسط مراکز قرآنی صورت گرفته است ولی با نقطه مطلوب و آرمانی فاصله‌داریم و نیازمند توسعه فعالیت‌های قرآنی هستیم و این مراکز باید ازلحاظ کمی و کیفی توسعه پیدا کنند.

قره شیخلو بابیان اینکه عمر تشکل‌های قرآنی جوان است افزود: تشکل‌های قرآنی باید تقویت‌شده و توسعه پیدا کنند.

وی افزود: لازمه افزایش فعالیت‌های قرآنی نیازمند حمایت بیشتر دولت و حمایت مجلس شورای اسلامی است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم به بیمه فعالان قرآنی اشاره کرد و افزود: بیمه فعالان قرآنی در مقطعی اجرا شد به علت مشکلات مالی که دولت پیدا کرد این روند قطع‌شده است، اما از سال ۹۵ نیز باهمت مسئولان ارشاد بیمه فعالان قرآنی دوباره راه‌اندازی خواهد شد تا واجدان شرایط از این نوع بیمه استفاده کند.

قره شیخلو بابیان اینکه فعالیت‌های قرآنی در رسانه‌ها مظلوم واقع‌شده است افزود: هنوز در رسانه‌ها جایگاه قرآن و فعالیت‌های قرآنی توجه نمی‌شود و در مقایسه با بخش‌های دیگر اخبار مربوط به قرآن در رسانه‌ها و خبرگزاری مظلوم واقع‌شده است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه ظرفیت‌های قرآنی خوبی در کشور وجود دارد ولی خوب منعکس نمی‌شود تصریح کرد: رسانه‌ها باید فعالیت‌های قرآنی را در اولویت کاری خود قرار دهند و به فعالیت‌های قرآنی بیشتر توجه کنند.

قره شیخلو با تأکید بر لزوم توجه و تلاش همه آحاد جامعه برای توسعه فعالیت قرآنی ایجاد بستر مناسب در این زمینه را مورد تأکید قرارداد و افزود: اگر مردم، آموزش‌وپرورش و سایر مسئولان در کنار هم باشند و با همکاری هم فعالیت کنند ترویج فعالیت‌های قرآنی هرچه بهتر صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم بابیان اینکه همکاری همگانی اطلاع‌رسانی درست و ترویج پررنگ فرهنگ قرآنی در جامعه را در پی خواهد داشت گفت: برای توسعه فعالیت‌های قرآنی باید همه بخش‌ها وارد عمل شوند.

قره شیخلو تأکید کرد: دستگاه‌هایی که درزمینه فرهنگ قرآنی کار می‌کنند باید خدمات به‌روز ارائه دهند و متناسب با تکنولوژی روز و نیاز جوانان خدمات را ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های قرآنی در استان زنجان اظهار کرد: حسینیه اعظم زنجان نمادی از ظرفیت قرآنی شهر زنجان است.